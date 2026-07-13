Tourist auf der Jagd nach dem perfekten Foto von Bison angegriffen

In einem der Nationalparks in den USA führte die Leidenschaft für das Fotografieren zu einem unerwarteten Vorfall. Ein wütender Bison griff einen Touristen an, der ihm zu nahe gekommen war, und schleuderte ihn mit einem heftigen Stoß in die Luft.

Augenzeugen berichten, dass Umstehende dem Verletzten nach dem Vorfall sofort zu Hilfe eilten und seinen Zustand überwachten. Ersten Informationen zufolge konnte der Tourist schwerere Folgen vermeiden.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien rasch und löste hitzige Diskussionen aus. Viele Nutzer betonten die Gefahr, sich Wildtieren zu sehr zu nähern, und erinnerten daran, wie wichtig die strikte Einhaltung der Sicherheitsregeln in Nationalparks ist.