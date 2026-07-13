Die rasante Entwicklung von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) stellt die Menschheit nicht nur vor technische, sondern auch vor schwerwiegende ethische und rechtliche Fragen. Heute haben die Debatten unter Branchenexperten darüber, ob KI-Systeme streng reguliert oder ihnen unbegrenzte Freiheit gewährt werden sollte, eine neue Stufe erreicht. Insbesondere die jüngsten Aussagen des bekannten Programmierers und Comma AI-Gründers George Hotz haben in der Tech-Community für großes Aufsehen gesorgt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Hotz äußerte sich scharf ablehnend gegenüber dem kürzlich veröffentlichten Grundsatzpapier mit dem Titel „AI 2040: Plan A“. In diesem Dokument schlugen Forscher vor, die Entwicklung der KI zum Schutz der Menschheit um 14 Jahre zu verlangsamen. George Hotz lehnt diesen Ansatz jedoch entschieden ab und betont, dass die Einschränkung der Technologie den Prinzipien der Freiheit widerspricht.

Lokale Kontrolle und Nutzerinteressen

Der Programmierer ist der Ansicht, dass der beste Weg zur Gewährleistung der KI-Sicherheit darin besteht, auf zentralisierte Systeme zu verzichten. Heute werden große Modelle wie ChatGPT oder Claude von Unternehmen kontrolliert, die den Nutzern ihre ethischen Standards aufzwingen. Hotz plädiert dafür, dass jeder Einzelne lokale KI-Modelle besitzen sollte, die ihm gehören und ausschließlich seinen Interessen dienen.

Diesem Ansatz zufolge sollte KI ein Werkzeug sein, genau wie ein PC oder eine Waffe. In seinem provokanten Auftritt vertritt Hotz die Ansicht, dass eine KI jeden Befehl des Nutzers ausführen sollte, selbst wenn er unethisch oder illegal ist. Seiner Meinung nach sollte eine wirklich „freie“ KI ihrem Besitzer nicht einmal bei der Planung eines Verbrechens Widerstand leisten.

Ethische Grenzen und gesellschaftliche Sicherheit

Laut einer Analyse von The Verge könnten diese Ansichten von Hotz eine große Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Wenn KI als Hilfsmittel zur Herstellung verbotener Substanzen oder zur Begehung schwerer Verbrechen eingesetzt wird, führt dies zur Zerstörung der sozialen Ordnung. Der Autor merkt an, dass bei der Markteinführung eines technologischen Produkts nicht nur die Freiheit des Nutzers, sondern auch die Sicherheit anderer berücksichtigt werden muss.

George Hotz erklärte, er sei bereit, für die Verteidigung dieses Prinzips sogar zu sterben. Für ihn muss die Welt entweder völlige Freiheit haben oder unter strenger Kontrolle leben. Kritiker betonen jedoch, dass der Begriff „Freiheit“ nicht das Recht gibt, in das Leben anderer einzugreifen, da die Gesellschaft sonst zu einem Ort von „KI-gestützten Napoleons“ werden würde.

Derzeit arbeiten ChatGPT und ähnliche populäre Dienste auf der Grundlage strenger Filter und ethischer Beschränkungen. Doch mit sinkenden Technologiekosten wird, wie Hotz vorhersagt, jeder die Möglichkeit haben, seine eigene persönliche und „grenzenlose“ KI zu besitzen. Dies wird zweifellos neue Herausforderungen für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in der Zukunft mit sich bringen.