Samsung steigt in den Markt für PC-Prozessoren ein: Details zum Projekt Gaia

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Samsung steigt in den Markt für PC-Prozessoren ein: Details zum Projekt Gaia

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung bereitet sich darauf vor, eine neue Richtung in der Welt der Elektronik einzuschlagen. Das Unternehmen hat mit der Entwicklung spezieller Rechenchips für PCs begonnen, die die KI-Fähigkeiten erweitern. Dieser Schritt ermöglicht es Samsung, über herkömmliche Speichermodule und Smartphone-Prozessoren hinauszugehen und mit Giganten wie NVIDIA und Qualcomm auf dem Markt für Hochleistungsrechner zu konkurrieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von Nate läuft das neue Projekt unter dem Codenamen Gaia. Diese Prozessoren sind primär auf die Beschleunigung von KI-Aufgaben spezialisiert; die Massenproduktion wird für 2025 erwartet. Dies ist Teil der Strategie von Samsung, die Kapazitäten seiner Halbleiterwerke effizienter zu nutzen.

Die neuen Chips werden auf Basis eines modernen 4nm-Prozesses gefertigt. Das Hauptmerkmal der Gaia-Prozessoren ist ihre optimierte NPU-Architektur (Neural Processing Unit). Dieser Block ermöglicht es Computern, komplexe KI-Aufgaben direkt auf dem Gerät (lokal) auszuführen, ohne auf Cloud-Server zugreifen zu müssen.

Neue Möglichkeiten für Edge AI und Robotik

Die ersten von Samsung entwickelten Prototypen wurden bereits einigen Großkunden zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Obwohl die Namen dieser Partner noch nicht bekannt gegeben wurden, gehen Experten davon aus, dass Gaia-Chips in Edge AI-Computern weit verbreitet sein werden. Solche Systeme erfordern keine ständige Internetverbindung und verarbeiten Daten in Echtzeit.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die neuen Prozessoren eine wichtige Rolle bei Physical AI spielen, also in der Robotik und bei autonomen Steuerungssystemen. Für Roboter und unbemannte Geräte ist die Entscheidungsgeschwindigkeit entscheidend, und Samsung-Chips zielen genau auf diesen Bedarf ab. Dies könnte in Zukunft auch zu günstigeren intelligenten Industrielösungen für Märkte führen, die sich in einer Phase der technologischen Modernisierung befinden.

Bisher werden die vollständigen technischen Spezifikationen der Gaia-Chips geheim gehalten. Der Markteintritt von Samsung wird jedoch zweifellos dazu beitragen, den weltweiten Prozessormangel zu verringern und die Innovation im PC-Segment zu beschleunigen. Das Unternehmen überträgt nun seine Erfahrungen mit Exynos-Smartphone-Chips und Speichertechnologien auf Desktop-Systeme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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