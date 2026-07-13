Apple M7 Ultra Chip unterstützt rekordverdächtige 1,5 TB Arbeitsspeicher

Apple arbeitet weiter an seinen zukünftigen Hochleistungsprozessoren. Aktuellen Informationen zufolge wird der kommende M7 Ultra Chip in der Lage sein, bis zu 1,5 TB Arbeitsspeicher zu unterstützen. Dies ist der höchste Wert in der Geschichte von Apple Silicon und ein wichtiger Schritt, um die Speicherbeschränkungen zu überwinden, mit denen das Unternehmen seit dem Umstieg auf eigene Chips konfrontiert war. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie Bloomberg-Analyst Mark Gurman berichtet, wird diese Neuerung Apple-Computer auf das Niveau der leistungsstärksten Mac Pro-Konfiguration auf Intel-Basis aus dem Jahr 2019 heben. Damals unterstützten Intel-basierte Geräte 1,5 TB Speicher, doch dieser Wert sank deutlich, nachdem Apple auf seine eigenen Chips umstieg. Mit dem M7 Ultra strebt das Unternehmen an, die Spitze des professionellen Marktes zurückzuerobern.

Technologische Grenzen und neue Möglichkeiten

Ein Hauptmerkmal von Apple Silicon Chips ist, dass der Arbeitsspeicher direkt in den Prozessor-Die integriert ist. Während dies die Datentransfergeschwindigkeiten auf ein beispielloses Niveau hebt, begrenzt es die Speicherkapazität. Der Grund dafür ist, dass die physische Größe des Chips nur eine begrenzte Anzahl von Speichermodulen zulässt. Die Architektur des M7 Ultra ist darauf ausgelegt, diese Hürde zu überwinden.

Berichten zufolge wird das neue Ultra-Modell fast doppelt so viel Speicher unterstützen, wie für den M5 Ultra geplant war. Dies eröffnet enorme Möglichkeiten für professionelle Videoeditoren, Spezialisten für 3D-Rendering und Ingenieure, die KI-Modelle trainieren. Die Markteinführung solcher Geräte mit hoher Kapazität hängt jedoch von verschiedenen externen Faktoren ab.

Marktknappheit und Preisfragen

Obwohl Apple technisch bereit ist, 1,5 TB Speicher zu unterstützen, könnte die Situation auf dem Komponentenmarkt die Pläne beeinflussen. Derzeit gibt es weltweit einen Mangel an Speicherchips, was zu steigenden Kosten führt. Daher wird Apple erst bei Marktreife entscheiden, ob diese maximale Kapazität im Endprodukt angeboten wird.

Zur Erinnerung: Anfang des Jahres hatte Apple die 512 GB und 256 GB Konfigurationen der Mac Studio-Modelle auf Basis des M3 Ultra eingestellt. Derzeit ist das leistungsstärkste Mac Studio-Modell auf 96 GB Speicher begrenzt, während der kürzlich vorgestellte M4 Max Chip bis zu 128 GB unterstützt. Es wird erwartet, dass der M7 Ultra diese Werte deutlich übertreffen wird.

Diese Nachricht ist auch für professionelle Anwender und IT-Spezialisten in Usbekistan von Bedeutung. Während Apple Silicon Chips bei der Energieeffizienz führend sind, lagen sie bei der Speicherkapazität hinter Intel- und AMD-Systemen zurück. Die Unterstützung von 1,5 TB Speicher macht Apple-Geräte auch für komplexeste Rechenaufgaben wettbewerbsfähig.