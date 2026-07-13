Barcelona stellt Atletico Madrid Bedingungen im Kampf um Julian Alvarez

Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat seine Position bezüglich des Transfers des argentinischen Nationalstürmers Julian Alvarez klar dargelegt. Der Vereinschef gab bekannt, dass die Verhandlungen mit Atletico Madrid nicht unendlich andauern werden und das von Barcelona unterbreitete Angebot eine klare Frist hat. Dieser Transfer bleibt eines der Hauptziele des katalanischen Klubs, um die Angriffsreihe zu verstärken. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Während seines Aufenthalts in den USA sprach Joan Laporta mit Journalisten über die Transferpolitik des Vereins und betonte, dass er „nach niemandes Pfeife tanzen“ werde. Seinen Worten zufolge hat Barcelona seine Bedingungen vorgeschlagen, und nun sei der Madrider Klub am Zug. Laut Goal.com hat Laporta offen gewarnt, dass dieses Angebot nicht unbefristet sei und nach einer gewissen Zeit seine Gültigkeit verlieren könne.

„Wir bestimmen unser eigenes Tempo. Wir haben ein Angebot gemacht, aber es ist kein Angebot, das unbegrenzt oder offen bleibt. Wir werden sehen, wie lange es gültig bleibt. Wir haben unsere Absicht bekundet, den vom Trainer und dem technischen Stab geforderten Spieler zu verpflichten. Er gefällt uns sehr gut und ich halte ihn für einen fantastischen Spieler“, betonte Laporta.

Komplexe Beziehungen zwischen den Klubs

Die Transferbeziehungen zwischen Barcelona und Atletico Madrid waren historisch gesehen komplex. Joan Laporta erklärte, er habe sich persönlich darum bemüht, mögliche Missverständnisse zwischen den beiden Vereinen auszuräumen. Im Dialog mit der Führung im Metropolitano habe er die Position des katalanischen Klubs klar erläutert.

Dem Präsidenten zufolge habe er keinen zusätzlichen Druck auf den Madrider Klub ausgeübt. Er habe lediglich gewarnt, dass Barcelona sein Angebot überdenken könnte, falls Atletico Madrid andere Alternativen finde. Vorerst stocken die Verhandlungen, doch die Führung von Barcelona ist zuversichtlich, die Situation unter Kontrolle zu haben.

Julian Alvarez hat sich mit seinen produktiven Leistungen nicht nur in der spanischen Liga, sondern auch auf internationaler Bühne einen hohen Ruf erworben. Er bewies seinen Status als erstklassiger Stürmer, als er im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen die Schweiz den Siegtreffer erzielte. Der 26-Jährige, der zuvor für Manchester City spielte, erzielte in der vergangenen Saison 20 Tore in allen Wettbewerben für Atletico Madrid.

Warum ausgerechnet Julian Alvarez?

Die technische Abteilung von Barcelona hält den argentinischen Stürmer für den geeignetsten Kandidaten, um die Angriffsreihe des Teams weiterzuentwickeln. Seine taktische Vielseitigkeit und sein Torinstinkt könnten dem Trainer einen großen Vorteil verschaffen. Aus diesem Grund setzt die Vereinsführung finanzielle und rechtliche Mittel ein, um diesen Transfer zu realisieren.

Bisher hat Atletico Madrid nicht offiziell auf diese Aussage reagiert. Die spanische Presse prognostiziert jedoch, dass dieser Transfer eines der spektakulärsten Ereignisse des Sommertransferfensters werden könnte. Der Madrider Klub muss schnell eine Entscheidung treffen, bevor Barcelona sein Angebot zurückzieht.