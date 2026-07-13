Eine 6-Millionen-Dollar-Chance: Großer Wettbewerb für Startups

In Usbekistan hat eine neue Saison für Startups im Bereich IT und AI begonnen. Seit dem 1. Juli werden Bewerbungen für den President Tech Award und den President AI Award entgegengenommen – der gesamte Finanzierungsfonds hat 6 Millionen Dollar erreicht.

Zwei Wettbewerbe, ein großes Ziel

Dieses Jahr wurden für Startups gleichzeitig zwei große Programme gestartet: der President Tech Award und der President AI Award.

Während der President Tech Award auf die Unterstützung technologischer Startups ausgerichtet ist, richtet sich der President AI Award an Teams, die praktische Lösungen auf Basis von AI entwickeln.

Das Hauptziel ist es, junge Menschen und Entwickler mit Ideen nicht nur auf dem Niveau „versucht mal ein Projekt“ zu belassen, sondern sie durch Zuschüsse, Investitionen, Mentoring und Beschleunigung auf den echten Markt zu bringen.

President Tech Award: 5 Millionen Dollar Fonds

Der Fonds des President Tech Award wurde auf 5 Millionen Dollar aufgestockt. Diese Mittel werden für die Entwicklung, Skalierung und Markteinführung von Startups verwendet.

Der Wettbewerb umfasst mehrere Phasen und Richtungen:

Richtung Für wen? Inkubation Teams in der Ideen- oder MVP-Phase Beschleunigung Startups, die bereit für Wachstum sind Bestes Startup-Projekt Projekte mit Marktpotenzial und Expansionsmöglichkeiten

Das Themenspektrum ist breit: FinTech, EdTech, HealthTech, DeepTech, Logistik, GameDev und andere technologische Bereiche.

Hier ist nicht nur das Schreiben von Code gefragt, sondern die Entwicklung eines Produkts, dessen Markteinführung und eine für Investoren verständliche Präsentation. Das heißt, man muss den Schritt von „ich habe eine Idee“ zu „das Geschäft läuft“ schaffen.

President AI Award: 1 Million Dollar für AI

Das zweite große Programm ist der President AI Award. Er ist für Startups im Bereich AI konzipiert und verfügt über einen gesamten Investitionsfonds von 1 Million Dollar.

Folgende Bereiche wurden als Schwerpunkte des Wettbewerbs festgelegt:

• AI in der öffentlichen Verwaltung;

• AI in Industrie und Wirtschaft;

• AI in Medizin und Gesundheitswesen;

• AI im Bildungswesen;

• AI in der grünen Wirtschaft und Agrartechnologie.

Diese Bereiche wurden nicht zufällig gewählt. Denn AI ermöglicht in genau diesen Sektoren Zeitersparnis, Kostensenkung, schnellere Entscheidungsfindung und eine verbesserte Servicequalität.

Wer kann teilnehmen?

Am President AI Award können Teams von 3 bis 8 Personen teilnehmen. Die Teilnehmer müssen über 18 Jahre alt sein und ein praktisches Produkt oder einen Prototyp auf Basis von AI-Technologien vorweisen.

Auch beim President Tech Award ist die Teamteilnahme wichtig. Je nach Kategorie können sich Teams von 2 bis 8 Personen bewerben.

Diese Wettbewerbe sind nicht für das Einzelformat „ich mache alles alleine“ gedacht, sondern orientieren sich am Modell eines echten Startup-Teams. Denn für ein marktfähiges Produkt braucht man Entwickler, Designer, Marketer, Produktmanager und unternehmerisches Denken an einem Ort.

Gewinner erhalten nicht nur Geld

Der wichtigste Aspekt der Programme ist, dass neben der Finanzierung auch Möglichkeiten für Mentoring und Beschleunigung geboten werden.

Ausgewählte Teams erhalten die Chance, mit internationalen Experten, Mentoren und Investoren zusammenzuarbeiten, ihre Produkte zu verbessern, Geschäftsmodelle zu definieren und den nächsten Schritt zu machen.

Geld ist natürlich wichtig. Aber für ein Startup sind der richtige Mentor und die richtige Marktstrategie manchmal wertvoller als ein Zuschuss. Denn 100.000 Dollar falsch auszugeben ist einfach, sie in 1 Million Dollar Wachstum zu verwandeln ist ein anderes Niveau.

Wo werden Bewerbungen entgegengenommen?

Bewerbungen für beide Wettbewerbe werden über das Portal awards.gov.uz entgegengenommen.

Bewerbungen für den President AI Award sind seit dem 1. Juli möglich. Das Programm umfasst Phasen für Auswahl, Bewertung, Bekanntgabe der Finalisten und Preisverleihung.

Die wichtigste Aufgabe für die Teilnehmer ist nicht nur das Ausfüllen der Bewerbung, sondern klar aufzuzeigen, wie das Produkt ein Problem löst, wer es braucht und wie es auf dem Markt wachsen kann.

Warum sind diese Wettbewerbe wichtig?

In Usbekistan wächst das Startup-Ökosystem in den letzten Jahren schnell. Dennoch haben viele Projekte noch drei Probleme: Finanzierung, Erfahrung und Markteintritt.

Der President Tech Award und der President AI Award versuchen genau diese Lücke zu schließen. Wenn die Wettbewerbe wie geplant funktionieren, könnten im Land neue Technologieunternehmen, Arbeitsplätze und exportorientierte IT-Produkte entstehen.

Besonders die separate Auszeichnung im Bereich AI in Usbekistan ist ein wichtiges Signal für die Gestaltung des AI-Ökosystems.

Die Zeit für Startups hat begonnen

Ein Gesamtfonds von 6 Millionen Dollar, Mentoring, Beschleunigung und Zugang zu Investoren – das ist eine ernsthafte Chance für Startups.

Nun liegt die Hauptfrage bei den Teams selbst: Wer findet das echte Problem, wer baut ein funktionierendes Produkt und wer kann seine Idee auf den Markt bringen?

In Usbekistan hat sich eine große Tür für AI- und Technologie-Startups geöffnet. Es bleibt spannend, wer sie als Erster durchschreitet.