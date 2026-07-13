Eine Bewährungsprobe für Florian Wirtz: Kann der Liverpool-Star die 116 Millionen Pfund rechtfertigen

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Eine Bewährungsprobe für Florian Wirtz: Kann der Liverpool-Star die 116 Millionen Pfund rechtfertigen

Florian Wirtz, einer der Rekordtransfers des FC Liverpool, hat eine Debütsaison in England hinter sich, die weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Der deutsche Spielmacher, der für 116 Millionen Pfund von Bayer Leverkusen an die Merseyside wechselte, konnte weder auf Vereinsebene noch bei der Weltmeisterschaft 2026 überzeugen. Nun erwarten Experten und Fans vom jungen Star in der kommenden Saison eine deutliche Leistungssteigerung. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit GOAL sprach der ehemalige Liverpool-Mittelfeldspieler Danny Murphy über die Situation von Wirtz und betonte, dass die Saison 2026/27 für den Spieler entscheidend sein werde. Laut Murphy sind mindestens 10 Tore und 10 Vorlagen das "Mindestmaß" für einen Spieler, der für eine solch hohe Summe verpflichtet wurde. Andernfalls könnte sein Transfer leicht als Misserfolg gewertet werden.

Transferdruck und Anpassungsprozess

Als Florian Wirtz nach Liverpool kam, hatte er den Status des teuersten Spielers in der Geschichte des britischen Fußballs. Obwohl sein Teamkollege Alexander Isak ihn in dieser Hinsicht später überholte, hat der Druck auf den 23-jährigen Deutschen nicht nachgelassen. Diese großen Investitionen aus der Ära von Arne Slot konnten sich in der vergangenen Saison nicht voll auszahlen.

Wirtz, der in der deutschen Bundesliga die Meisterschaft feierte und als eines der größten Mittelfeldtalente Europas galt, kam in der englischen Premier League auf nur 7 Tore und 7 Vorlagen. Diese Zahlen entsprechen weder seiner Ablösesumme noch seinem Potenzial. Laut Murphy haben die Umbruchphase des Teams und die Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung in eine neue Umgebung seine Leistung negativ beeinflusst.

WM-Enttäuschung und neuer Trainer

Die Rückschläge für Wirtz beschränkten sich nicht nur auf die Vereinsebene. Als Spieler der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 musste er das Turnier bereits im Achtelfinale verlassen. Die Niederlage gegen Paraguay war ein herber Schlag für die deutschen Fans, und auch in diesem Spiel konnte Wirtz nicht seine besten Qualitäten zeigen.

Nun bricht beim FC Liverpool eine neue Ära an. Das Team steht unter der Leitung des spanischen Trainers Andoni Iraola. Im System des neuen Trainers soll Wirtz die Rolle des zentralen Spielmachers übernehmen. Murphy betonte, dass es nun keine Ausreden mehr gebe: "Er hat im Saisonverlauf sein Können aufblitzen lassen, aber das reicht nicht. Er muss jetzt sein bestes Spiel zeigen, denn Liverpool braucht Anführer, um zu gewinnen."

Die Merseysider wollen in der kommenden Saison sowohl um die englische Meisterschaft als auch in der Champions League um die vorderen Plätze kämpfen. Dafür ist es erforderlich, dass teure Leistungsträger wie Florian Wirtz ihr Geld wert sind. Die Fans hoffen, dass sich das deutsche Talent in der Saison 2026/27 zu einem echten "Liverpool-Star" entwickelt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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