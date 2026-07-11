Japan erreicht neuen Meilenstein im Weltraumrennen: RV-X wiederverwendbare Rakete erfolgreich getestet

Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hat zum ersten Mal in der Geschichte des Landes die experimentelle, wiederverwendbare Rakete RV-X erfolgreich gestartet und gelandet. Dieser Test ist ein wichtiger Schritt für Japan, um die Kosten für Weltraumflüge drastisch zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Weltraummarkt zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während der Tests auf dem Testgelände Noshiro hob das Gerät vertikal ab, schwebte, führte horizontale Bewegungen aus und landete sanft am festgelegten Punkt. Laut Projektleiter Takashi Ito stieg die Rakete auf eine Höhe von 11 Metern, legte eine Strecke von 16 Metern zurück und landete erfolgreich. Obwohl der Flug weniger als eine Minute dauerte, war er technologisch präzise geplant.

Technologische Merkmale und Perspektiven

Die RV-X-Rakete wurde in Zusammenarbeit zwischen JAXA und Mitsubishi Heavy Industries entwickelt. Das Gerät hat einen Durchmesser von 1,8 Metern und eine Höhe von 7,3 Metern. Es ist mit einem für den Langzeiteinsatz konzipierten Triebwerk und vier stoßgedämpften Landestützen ausgestattet. Ingenieure betonen, dass dieses Triebwerk bisher 165 erfolgreiche Brandtests absolviert hat.

Derzeit nutzt Japan seine neueste H3-Rakete, doch da es sich um ein Einwegsystem handelt, ist es wirtschaftlich schwierig, mit den Falcon 9-Raketen von SpaceX zu konkurrieren. Das RV-X-Projekt zielt genau darauf ab, dieses Problem zu lösen und den Grundstein für Japans zukünftige voll wiederverwendbare Trägerraketen zu legen.

Globaler Wettbewerb und internationale Zusammenarbeit

Laut ixbt.com führte Japan diesen Test einen Tag nach der erfolgreichen Landung der wiederverwendbaren Rakete Chinas durch. Während das US-Unternehmen SpaceX in diesem Bereich führend ist, streben China und nun auch Japan danach, zu den Spitzenreitern aufzuschließen. Die Senkung der Kosten für Weltraummissionen ist heute der wichtigste Trend in der globalen Raumfahrt.

JAXA beschränkt sich nicht nur auf eigene Ressourcen, sondern führt auch gemeinsame Forschungen zu wiederverwendbaren Systemen mit Deutschland und Frankreich durch. Zukünftig ist geplant, die RV-X-Rakete auf eine Höhe von 100 Metern zu bringen und komplexere Manöver durchzuführen. Die Beherrschung dieser Technologien soll die Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum um ein Vielfaches senken.