Eldor Shomurodov und Abbos Fayzullayev mit Autos ausgezeichnet (Video)

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Eldor Shomurodov und Abbos Fayzullayev mit Autos ausgezeichnet (Video)

Die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov und Abbos Fayzullayev erhielten eine weitere Anerkennung. Die Spieler wurden von der B.A. Holding feierlich mit Autos beschenkt.

Bei der Preisverleihung wurden beiden Spielern die Schlüssel für ihre neuen Fahrzeuge überreicht. Die Veranstaltung fand in einer festlichen Atmosphäre mit nationaler Musik und Tänzen statt.

Verdiente Anerkennung für die Stars der Nationalmannschaft

Auf dem Foto Eldor Shomurodov und Abbos Fayzullayev sind zusammen mit Vertretern der B.A. Holding vor ihren neuen Autos zu sehen.

Gäste, Organisatoren und eine Tanzgruppe in Nationaltrachten nahmen ebenfalls an der Zeremonie teil.

Unterstützung für die WM-Anwärter

Die Auto-Übergabe gilt als weiteres Zeichen der Wertschätzung und Unterstützung für die Spieler der usbekischen Nationalmannschaft.

Eldor Shomurodov und Abbos Fayzullayev haben in den letzten Jahren maßgeblich zum Erfolg der Nationalmannschaft beigetragen.

Warmer Empfang durch die Fans

Die Nachricht über die Auto-Geschenke wird in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Viele Fans gratulieren den Nationalspielern und wünschen ihnen viel Erfolg für die kommenden Spiele.

Diese von der B.A. Holding organisierte Zeremonie wird als eine angemessene Würdigung der harten Arbeit der Nationalspieler angesehen.

UsbekistanEldor ShomurodovAbbos FayzullayevFußballB.A. Holding
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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