Ein Fall, der Ärzte verblüfft: Schwangere überlebt Sturz aus dem 7. Stock in Russland

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Ein Fall, der Ärzte verblüfft: Schwangere überlebt Sturz aus dem 7. Stock in Russland

In Wladiwostok stürzte eine Frau im siebten Monat ihrer Schwangerschaft aus dem siebten Stock. Trotz des Sturzes überlebte sie und es wurden keine Knochenbrüche festgestellt.

Die 28-jährige Frau konnte nachts nicht schlafen. In diesem Moment beschloss sie, die Fenster zu putzen. Während sie auf dem Fensterbrett stand, versuchte sie, den Rand des Rahmens zu erreichen, und stürzte unerwartet in die Tiefe.

Sie landete auf dem Rücken. Nachbarn hörten den Schrei und riefen sofort einen Krankenwagen.

Die eintreffenden Ärzte waren über den Zustand der Frau erstaunt. Obwohl sie aus dem siebten Stock gefallen war, konnte sie sich selbst bewegen.

Untersuchungen im Krankenhaus ergaben, dass sie zahlreiche Prellungen und Quetschungen erlitten hatte. Es wurden jedoch keine Brüche festgestellt.

Das Wichtigste ist, dass die Schwangerschaft fortbesteht. Die Frau erholt sich derzeit unter ärztlicher Aufsicht und bewegt sich selbstständig.

RusslandWladiwostokSchwangerschaftÜberlebenMedizinisches Wunder
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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