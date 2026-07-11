Xavi über Lamine Yamal: „Ich habe sofort erkannt, dass er ein einzigartiges Talent auf Messi-Niveau ist“

Der ehemalige Cheftrainer des FC Barcelona, Xavi, teilte seine Eindrücke von der Ankunft des jungen Stars Lamine Yamal und dessen ersten Trainingseinheiten. Der Experte glaubt, dass der 17-Jährige das Potenzial hat, nicht nur das Gesicht des Vereins, sondern des Weltfußballs für die nächsten 20 Jahre zu werden. Xavi verglich ihn mit dem Hype und dem Talent, das Lionel Messi in seiner Blütezeit umgab. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

In einem für The Athletic verfassten Artikel betonte Xavi, dass er zum ersten Mal von Lamine Yamal hörte, als dieser noch in der Akademie des FC Barcelona spielte. Laut dem Trainer begann jeder im Verein über ein einzigartiges Wunderkind in La Masia zu sprechen. Dies erinnerte Xavi an die Atmosphäre, bevor ein junger Lionel Messi in die erste Mannschaft aufrückte.

„Ich hatte von ihm gehört, bevor ich ihn sah. Die Leute sprachen ständig über diesen Jungen – genau wie bei Leo Messi. Sie sagten mir, es gäbe einen Jungen, der sehr gut spielt und sich von den anderen abhebt. Dasselbe Szenario wiederholte sich bei Lamine“, erinnert sich die Legende von Barcelona.

Erster Blick und unerwartete Entscheidung

Xavi sah Lamine Yamals Spiel zum ersten Mal in einem vom Verein aufgezeichneten Jugendspiel. Obwohl der Spieler damals erst 15 Jahre alt war, zeigte er echte Führungsqualitäten auf dem Platz. In diesem Spiel erzielte er ein Tor und gab zwei Vorlagen. Der Trainer sagt, seine Entscheidungsgeschwindigkeit und Gelassenheit hätten die Experten in Erstaunen versetzt.

Nach diesem Ereignis forderte Xavi, das junge Talent sofort in das Training der ersten Mannschaft einzubinden. Obwohl die Vereinsführung riet, noch etwas zu warten, da vertragliche Fragen noch nicht vollständig geklärt waren, blieb der Trainer hart. Er erkannte, dass Yamals Fähigkeiten bereits für den Profifußball bereit waren.

„Als er mit 15 zum Training kam, konnte man etwas Besonderes an ihm spüren. Er war ein großartiger Dribbler und machte fast keine Fehler. Im Positionsspiel und in den Partien gegen die erste Mannschaft agierte er wie ein erfahrener Spieler. Ich sah seine Bereitschaft und gab ihm die Chance zum Debüt“, sagt Xavi.

Der Protagonist der Zukunft

Lamine Yamals Bewegungen auf dem Platz erinnern viele an die Jugend von Legenden wie Diego Maradona, Pelé und Ronaldo. Experten schätzen seine Ballbehandlung und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, sehr hoch ein. Mittlerweile ist er zu einem festen Bestandteil nicht nur des FC Barcelona, sondern auch der spanischen Nationalmannschaft geworden.

In seinem Artikel betonte Xavi, dass Yamal auch psychologisch sehr stark sei. Er glaubt, dass die Fähigkeit des jungen Fußballers, weiter an sich zu arbeiten, ohne dem Star-Status zu erliegen, ihn in den kommenden Jahren zu einem Hauptanwärter auf den Ballon d'Or machen wird. Die Fußballwelt erlebt den Beginn einer neuen Ära, und es wird erwartet, dass diese Ära mit dem Namen Lamine Yamal verbunden sein wird.