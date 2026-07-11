Motorola Edge 70 Max: Starttermin und technische Daten bekannt gegeben

Motorola, das versucht, seine Position auf dem Smartphone-Markt zurückzugewinnen, bereitet sich auf die Vorstellung seines nächsten Flaggschiff-Geräts vor — das Modell Edge 70 Max. Laut offiziellen Angaben des Unternehmens wird das neue Smartphone am 15. Juli auf einer speziellen Veranstaltung in Indien der Öffentlichkeit präsentiert. Es wird erwartet, dass dieses Gerät aufgrund seiner hohen Leistung und Akkukapazität eine ernsthafte Konkurrenz für führende Flaggschiffe auf dem Markt darstellt. Dies berichtet Ixbt.com .

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, wird das Motorola Edge 70 Max mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen 5 Prozessor ausgestattet sein. Der Hersteller gibt an, dass das Smartphone mit diesem Chipsatz im AnTuTu-Benchmark-Test über 3 Millionen Punkte erzielen konnte. Um einen stabilen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, wurde eine Dampfkammer mit einer Fläche von 5500 mm² installiert, die eine Überhitzung verhindert. Die RAM-Kapazität beträgt 12 GB.

Bildschirm und Bildqualität

Auch das Display des Geräts vereint moderne Technologien. Das Modell Edge 70 Max wird mit einem hochwertigen LTPO-Panel mit QHD+-Auflösung ausgestattet sein. Die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms beträgt 144 Hz, was eine flüssige Darstellung von Spielen und Benutzeroberflächen-Animationen garantiert. Das Erstaunlichste ist, dass die maximale Helligkeit des Displays angeblich 7000 nit erreicht, was eine klare Sicht selbst an sonnigen Tagen ermöglicht.

Der Bildschirm unterstützt eine 10-Bit-Farbtiefe und deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen ist auf der Displayoberfläche Corning Gorilla Glass 7i angebracht. Diese Eigenschaften machen das Smartphone zu einem praktischen Werkzeug, nicht nur für den Medienkonsum, sondern auch für die professionelle Grafikbearbeitung.

Autonomie und Lademöglichkeiten

Einer der stärksten Aspekte des neuen Flaggschiffs ist sein Akku. Die Ingenieure von Motorola haben sich entschieden, einen 7100 mAh Akku in das Gerät einzubauen. Eine solch große Kapazität stellt sicher, dass das Smartphone auch bei aktiver Nutzung lange durchhält. Zudem ermöglicht die 90 W Schnellladetechnologie ein zügiges Aufladen des Akkus.

Das Motorola Edge 70 Max wird das erste Modell der Serie sein, das über eine magnetische kabellose Ladefunktion verfügt. Dieses 25 W magnetische System bietet den Nutzern zusätzlichen Komfort. Das Gehäuse des Geräts besteht aus Aluminium und die Rückseite aus Glas, was ihm ein erstklassiges Aussehen verleiht. Bei der Kamera ist bestätigt, dass ein 50-Megapixel Sony-Sensor die Hauptrolle spielen wird.

Bisher wurde der genaue Preis des Motorola Edge 70 Max noch nicht bekannt gegeben. Die vorgestellten technischen Daten und innovativen Lösungen deuten jedoch darauf hin, dass dieses Smartphone im oberen Preissegment angesiedelt sein wird. Die Ankunft dieses Modells auf dem usbekischen Markt über offizielle oder inoffizielle Kanäle wird zweifellos eine interessante Nachricht für Technikbegeisterte sein.