Der Verteidiger der argentinischen Nationalmannschaft, Lisandro Martínez, äußerte sich zu den Behauptungen, dass Schiedsrichter bei der WM 2026 den amtierenden Weltmeister bevorzugen würden. Ihm zufolge konzentriert sich das Team auf das Spiel auf dem Platz und nicht auf solche Kontroversen.

Argentinien trifft im Viertelfinale auf die Schweiz. Vor der Partie ist das Thema Schiedsrichterleistung erneut in den Fokus gerückt.

Martínez beendet die Diskussion

Lisandro Martínez wurde auf die Vorwürfe angesprochen, dass Schiedsrichter Entscheidungen zugunsten der argentinischen Nationalmannschaft treffen.

„Ich habe dazu nichts zu sagen. Ihr seid diejenigen, die diese Debatten führen. Wir konzentrieren uns darauf, auf dem Platz 100 Prozent zu geben“, sagte er.

Seiner Meinung nach sollten sich die Spieler auf das Ergebnis konzentrieren, ohne sich von externen Diskussionen ablenken zu lassen.

Argentinien steht vor einer weiteren großen Prüfung

Die amtierenden Weltmeister treffen im Viertelfinale auf die Schweizer Nationalmannschaft.

Obwohl Argentinien als einer der Turnierfavoriten gilt, lastet in jedem Spiel ein enormer Druck auf der Mannschaft.

Verteidigung des Status als amtierender Weltmeister

Die WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA läuft noch bis zum 19. Juli.

Die argentinische Nationalmannschaft ist amtierender Weltmeister. Nun muss das Team die Hürde Schweiz nehmen, um in die nächste Runde einzuziehen.