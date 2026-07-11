„Die Medien schüren diese Debatte“: Martínez antwortet auf Fragen zu Schiedsrichtern

·5·Sport
„Die Medien schüren diese Debatte“: Martínez antwortet auf Fragen zu Schiedsrichtern

Der Verteidiger der argentinischen Nationalmannschaft, Lisandro Martínez, äußerte sich zu den Behauptungen, dass Schiedsrichter bei der WM 2026 den amtierenden Weltmeister bevorzugen würden. Ihm zufolge konzentriert sich das Team auf das Spiel auf dem Platz und nicht auf solche Kontroversen.

Argentinien trifft im Viertelfinale auf die Schweiz. Vor der Partie ist das Thema Schiedsrichterleistung erneut in den Fokus gerückt.

Martínez beendet die Diskussion

Lisandro Martínez wurde auf die Vorwürfe angesprochen, dass Schiedsrichter Entscheidungen zugunsten der argentinischen Nationalmannschaft treffen.

„Ich habe dazu nichts zu sagen. Ihr seid diejenigen, die diese Debatten führen. Wir konzentrieren uns darauf, auf dem Platz 100 Prozent zu geben“, sagte er.

Seiner Meinung nach sollten sich die Spieler auf das Ergebnis konzentrieren, ohne sich von externen Diskussionen ablenken zu lassen.

Argentinien steht vor einer weiteren großen Prüfung

Die amtierenden Weltmeister treffen im Viertelfinale auf die Schweizer Nationalmannschaft.

Obwohl Argentinien als einer der Turnierfavoriten gilt, lastet in jedem Spiel ein enormer Druck auf der Mannschaft.

Verteidigung des Status als amtierender Weltmeister

Die WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA läuft noch bis zum 19. Juli.

Die argentinische Nationalmannschaft ist amtierender Weltmeister. Nun muss das Team die Hürde Schweiz nehmen, um in die nächste Runde einzuziehen.

Lisandro MartínezArgentinienWeltmeisterschaft 2026SchweizFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Solbakken nennt England als Favoriten, gibt aber eine wichtige Warnung abSolbakken nennt England als Favoriten, gibt aber eine wichtige Warnung abHeute, 18:11Harry Kane über Erling Haaland: „Er ist ein echtes Biest und eine Tormaschine“Harry Kane über Erling Haaland: „Er ist ein echtes Biest und eine Tormaschine“Heute, 17:54Scaloni sprach darüber, wann Messi seine Fußballkarriere beenden wirdScaloni sprach darüber, wann Messi seine Fußballkarriere beenden wirdHeute, 17:37Gute Nachrichten für England vor dem Viertelfinale: Drei Spieler kehren in den Kader zurückGute Nachrichten für England vor dem Viertelfinale: Drei Spieler kehren in den Kader zurückHeute, 17:32Atletico Madrid verstärkt Kader mit Star der dänischen NationalmannschaftAtletico Madrid verstärkt Kader mit Star der dänischen NationalmannschaftHeute, 16:15Manchester City schnappt sich das junge Talent Jeremy Monga vor der Nase des FC Arsenal wegManchester City schnappt sich das junge Talent Jeremy Monga vor der Nase des FC Arsenal wegHeute, 16:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan