Großes Schachduell in Miami: Usbekistan spielt gegen die Stars aus den USA

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Großes Schachduell in Miami: Usbekistan spielt gegen die Stars aus den USA

Am 27. und 28. Juli dieses Jahres erwartet die Schachwelt ein großes Ereignis in Miami. Die Nationalmannschaften von Usbekistan und den USA werden sich in den Formaten Rapid und Blitz messen.

Ein Blick auf die Aufstellungen zeigt, dass beide Seiten die stärksten Großmeister der Welt versammelt haben. Daher wird dieses Freundschaftsspiel als ein weitaus ernsteres Duell erwartet als ein gewöhnlicher Testkampf.

USA-Team tritt mit Star-Besetzung an

Die Gastgeber werden mit bekannten Namen der Schachwelt antreten.

Kader der US-Nationalmannschaft:

  • Levon Aronian — 2724;

  • Wesley So — 2765;

  • Fabiano Caruana — 2792;

  • Hikaru Nakamura — 2792;

  • Leinier Dominguez — 2732, Reserve.

Besonders die Teilnahme von Caruana und Nakamura steigert das Interesse an dem Duell zusätzlich.

Auch Usbekistan bringt seine Besten mit

Die usbekische Nationalmannschaft nimmt ebenfalls mit ihren wichtigsten Großmeistern in Miami teil.

Kader:

  • Javokhir Sindarov — 2777;

  • Nodirbek Abdusattorov — 2766;

  • Nodirbek Yakubboev — 2685;

  • Shamsiddin Vokhidov — 2655;

  • Mukhiddin Madaminov — 2611, Reserve.

Javokhir Sindarov und Nodirbek Abdusattorov liegen in der Wertung sehr nah an den führenden Spielern der USA. Dies deutet auf einen intensiven und ausgeglichenen Kampf in den Partien hin.

Wer wird sich im Rapid und Blitz durchsetzen?

Das Treffen wird in den Formaten Rapid und Blitz ausgetragen. In diesen Formaten sind schnelles Denken, richtiges Zeitmanagement und präzise Entscheidungen unter Druck von entscheidender Bedeutung.

Im US-Kader stehen Spieler wie Nakamura und So, die über große Erfahrung im Schnellschach verfügen. Auf usbekischer Seite werden Abdusattorov und Sindarov in den letzten Jahren zu den stärksten jungen Großmeistern gezählt.

Wann findet das Duell in Miami statt?

Das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und den USA findet am 27. und 28. Juli in Miami statt.

Nun bleibt nur noch eine Hauptintrige: Wie wird Usbekistans junges und angriffslustiges Team gegen die erfahrenen Stars der USA abschneiden?

SchachUsbekistanUSAMiamiGroßmeister
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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