Unerwartete Krise auf dem Computermarkt: Speicherchip-Mangel im Jahr 2027

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Unerwartete Krise auf dem Computermarkt: Speicherchip-Mangel im Jahr 2027

Für Nutzer weltweit, die ihre Computerhardware aufrüsten möchten, wird das Jahr 2027 voraussichtlich die schwierigste Zeit. Kwak Noh-Jung, CEO des südkoreanischen Unternehmens SK hynix, erklärte, dass der globale Markt für Speicherchips vor dem schwersten Engpass seiner Geschichte stehen könnte. Diese Situation wird nicht nur zu drastischen Preiserhöhungen führen, sondern auch zu einem Mangel an Komponenten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In einem Interview mit Reuters prognostizierte der SK hynix-Chef ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Seinen Worten zufolge werden die Kapazitäten der Hersteller nicht ausreichen, um die Kundennachfrage zu decken, und es ist wahrscheinlich, dass sich dieser Trend sogar über das Jahr 2030 hinaus fortsetzen wird. Solche Prognosen sorgen in der Welt der Computertechnologie für ernsthafte Besorgnis.

Der Einfluss von KI und HBM-Technologie

Als Hauptgrund für diesen globalen Engpass wird die rasante Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) genannt. Moderne AI-Beschleuniger, insbesondere Produkte von NVIDIA und AMD, erfordern enorme Mengen an HBM (High Bandwidth Memory) mit hoher Geschwindigkeit. Die Herstellung von HBM-Chips ist ein weitaus komplexerer und ressourcenintensiverer Prozess als bei herkömmlichem DDR5-RAM.

HBM-Chips erfordern fortschrittliche technologische Prozesse, komplexe Verpackungsmethoden und mehr Silizium-Wafer pro fertigem Modul. Aus diesem Grund richten die weltweit größten Hersteller – SK hynix, Samsung Electronics und Micron Technology – einen Großteil ihrer Kapazitäten gezielt auf die HBM-Produktion aus. Dies führt zu einem Rückgang der Mengen an herkömmlichen Speicherchips für normale Computer und Server.

Preise und Marktlage

Die Situation auf dem Markt wird zudem durch langfristige Verträge zwischen Großkonzernen erschwert. Da Riesenunternehmen Produktionskapazitäten im Voraus reservieren, entsteht ein Chipmangel für den Einzelhandel und kleinere Käufer. Laut Daten des Analyseunternehmens TrendForce haben die Vertragspreise für DRAM-Speicher bereits begonnen zu steigen, und es wird erwartet, dass sich dieser Prozess fortsetzt.

Diese Nachricht ist auch für den Markt in Usbekistan von Bedeutung, da die Preise für Laptops und PC-Komponenten, die in unser Land gelangen, direkt von den Notierungen auf dem Weltmarkt abhängen. Die Verteuerung von Speicherchips wird die Kosten für den Bau eines neuen Systems oder die Aufrüstung eines bestehenden Computers erheblich erhöhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass normale Nutzer mit hohen Preisen und Engpässen zu kämpfen haben werden, während Technologiegiganten ihren Fokus auf den hochprofitablen AI-Sektor richten. Experten raten denjenigen, die eine Aufrüstung ihrer Computerhardware planen, diesen Prozess vor 2027 abzuschließen oder sich auf langfristige Preissteigerungen einzustellen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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