Revolution im 3D-Druck: Mikrosysteme werden jetzt in Sekunden als Ganzes gedruckt

Forscher der University of Utah haben einen bedeutenden Durchbruch in der 3D-Drucktechnologie erzielt. Ihre neue Methode ermöglicht es, komplexe mikroskopische Details in nur 20 Sekunden mit einem einzigen Laserimpuls zu drucken. Diese Entdeckung soll herkömmliche Schichtdruckverfahren ablösen und die Geschwindigkeit sowie Qualität der Mikrosystemfertigung grundlegend verbessern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Herkömmliche 3D-Drucker formen Objekte Schicht für Schicht von unten nach oben. Laut ixbt.com erstellt das neue System jedoch die gesamte Konstruktion auf einmal. Dieser Ansatz spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Festigkeit des Produkts. Da die Verbindungen zwischen den Schichten normalerweise die Schwachstelle von 3D-Teilen sind, entsteht das Teil bei der neuen Methode als einheitliches Ganzes.

Die Kraft der holografischen Projektion

Die Technologie basiert auf einer speziellen nanostrukturierten Maske. Diese Maske wandelt den Laserstrahl in eine volumetrische holografische Projektion des zukünftigen Produkts um. Wenn das Licht durch ein lichtempfindliches Material namens SU-8 dringt, beeinflusst es gleichzeitig die notwendigen Punkte innerhalb des Polymers und formt sofort eine dreidimensionale Struktur.

Diese Entwicklung stützt sich auf die Prinzipien der Fotolithografie, die bei der Herstellung von Mikrochips verwendet wird. Der Unterschied besteht darin, dass diese Methode in der Halbleiterindustrie nur zur Erstellung flacher Bilder verwendet wird, während die Wissenschaftler sie für die Bildung volumetrischer Objekte angepasst haben. Das linsenlose Hauptelement des Systems kompensiert die Lichtstreuung im Polymer und lenkt die Energie auf präzise definierte Punkte.

Praktische Anwendung und Zukunftsaussichten

Während der Experimente gelang es den Forschern, ein Array von Mikro-Röhrchen mit einem Durchmesser von nur 6 Mikrometern herzustellen. Interessanterweise behielten diese Röhrchen trotz einer Länge, die 120-mal größer als ihr Durchmesser ist, ihre hohe mechanische Festigkeit bei. Tests bewiesen, dass diese Mikrokanäle Flüssigkeiten mittels Kapillareffekt bewegen können.

Die neue Technologie könnte in folgenden Bereichen weit verbreitet sein:

Mikrofluidische Geräte und Lab-on-a-Chip-Systeme;

Mikroelektronik-Komponenten;

Hochpräzise optische Systeme;

Mikroskopische Sensoren für die Medizin.

Bisher weist die Methode spezifische Einschränkungen auf – in der aktuellen Version können zwei räumliche Dimensionen vollständig kontrolliert werden, das Endprodukt hat jedoch immer noch eine volumetrische Form. Das Wissenschaftlerteam arbeitet derzeit an einem verbesserten Modell mit vollständiger dreidimensionaler Steuerung, ohne die Druckgeschwindigkeit und Genauigkeit zu beeinträchtigen. Diese Entdeckung gilt als Grundlage für die zukünftige Massenproduktion von Mikrosystemen.