Huawei auf dem Weg zur technologischen Unabhängigkeit: Unternehmen produziert eigene DRAM-Speicherchips

Der chinesische Tech-Gigant Huawei unternimmt unter dem Druck von US-Sanktionen einen weiteren strategischen Schritt zum Aufbau seines eigenen Halbleiter-Ökosystems. Wie Semiconductor Insider berichtet, bereitet sich das Unternehmen darauf vor, die Produktion eigener DRAM-Speicherchips aufzunehmen. Dieses Projekt gilt als wichtiger Wendepunkt, nicht nur für Huawei, sondern für die gesamte chinesische Elektronikindustrie, um die Abhängigkeit von externen Zulieferern zu verringern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses Großprojekt wird nicht allein von Huawei durchgeführt. Es erfolgt in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Speicherchip-Hersteller Swaysure und staatlichen Stellen. Dem Plan zufolge werden die Parteien eine große Anlage zur Herstellung von 12-Zoll-Silizium-Wafern errichten. Die Kapazität des Werks ist auf bis zu 140.000 Wafer pro Monat ausgelegt, was im industriellen Maßstab eine beachtliche Zahl darstellt.

Technologisches Niveau und Fachpersonal

In der Anfangsphase wird das neue Werk DRAM-Speicher auf Basis eines 28nm-Prozesses herstellen. Zwar liegt dieser Wert hinter den modernen Lösungen von Marktführern wie Samsung, SK hynix und Micron zurück, doch ermöglicht dieser Schritt Huawei, einen Teil seiner Geräte mit garantierten Komponenten zu versorgen und die Abhängigkeit von externen Marktbedingungen zu mildern.

Um den Erfolg des Projekts zu sichern, hat Huawei die erfahrensten Experten der Branche angeworben. Berichten zufolge könnte das neue Unternehmen von einem ehemaligen TSMC-Direktor geleitet werden. Zudem wurde ein Spezialist, der einst das japanische Unternehmen Elpida leitete, das auf DRAM-Produktion spezialisiert war, als strategischer Berater gewonnen. Solch erfahrenes Personal wird dazu beitragen, die technologischen Prozesse des Unternehmens in kurzer Zeit zu etablieren.

Warum ist das für Huawei eine lebensnotwendige Notwendigkeit?

Derzeit werden etwa 95 % des weltweiten DRAM-Marktes von drei großen Unternehmen kontrolliert: Samsung, SK hynix und Micron. Die rasante Entwicklung von AI-Technologien hat die Nachfrage nach Speicherchips drastisch erhöht. Dies führt zu Marktknappheit und steigenden Preisen. Für Huawei bedeutet der Besitz eines eigenen Werks Schutz vor Preisschwankungen und Versorgungsengpässen.

Die von den USA und der Europäischen Union verhängten Sanktionen verbieten die Lieferung moderner Chips und der für deren Produktion notwendigen Ausrüstung an Huawei. Unter diesen Bedingungen ist das Unternehmen gezwungen, nicht nur Prozessoren, sondern auch grundlegende Komponenten wie Speicherchips selbst herzustellen. Die chinesische Regierung unterstützt dieses Projekt umfassend bei der Finanzierung, dem Bau und der Einholung notwendiger Genehmigungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Eintritt von Huawei in den Speicherchip-Markt die globale Technologielandschaft verändern könnte. Obwohl das Unternehmen technologisch derzeit noch hinter den Marktführern zurückliegt, strebt es durch den Aufbau einer eigenen geschlossenen Produktionskette langfristige Stabilität an. Dies wird die Unabhängigkeit Chinas im Halbleitersektor in Zukunft weiter stärken.