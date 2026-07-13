West-Ham-Kapitän Jarrod Bowen steht nach dem Abstieg aus der Premier League kurz davor, seine Karriere in der Championship fortzusetzen. Der Abstieg des Klubs aus der höchsten Spielklasse nach 14 Jahren hatte zu Gerüchten über den Abgang zahlreicher Leistungsträger geführt. Doch laut seinem Schwiegervater, dem bekannten Schauspieler Danny Dyer, hat sich Bowen für die Treue zum Verein entschieden. Dies berichtet Goal.com. berichtet.

Es ist bekannt, dass ernsthaftes Interesse an dem 29-jährigen Stürmer von Englands renommiertesten Klubs bestand, insbesondere von Liverpool und Aston Villa. Liverpool sah in ihm einen würdigen Kandidaten als Nachfolger für Mohamed Salah, während Aston Villa die Option Bowen in Betracht zog, um den Kader nach der Qualifikation für die Champions League zu verstärken. Laut Goal.com hat sich der Spieler trotz dieser Angebote entschieden, beim Londoner Klub zu bleiben.

Ein Gefühl von Loyalität und Verantwortung

In einem Interview mit talkSPORT bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung hob Danny Dyer den Charakter von Jarrod Bowen hervor. „Er ist ein sehr loyaler Mensch. Natürlich verdient er es, in der Champions League zu spielen, aber ich glaube nicht, dass er irgendwohin geht. Er wird die Championship auseinandernehmen, daran gibt es keinen Zweifel“, betonte Dyer.

Für die West-Ham-Fans war diese Nachricht ein echtes Geschenk. Nach dem Abstieg am Saisonende entschuldigte sich Bowen bei den Fans und drückte seinen tiefen Schmerz und seine Scham aus. Es zeigt sich, dass der Spieler entschlossen ist, seinen Fehler auf dem Platz wiedergutzumachen und das Team zurück in die Elite zu führen.

Strategie der Klubführung

Die Führung unter West-Ham-Miteigentümer Daniel Kretinsky beabsichtigt, den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Obwohl der Klub Matheus Fernandes für 85 Millionen Pfund an Tottenham verkaufte, ist der Verbleib einer Schlüsselfigur wie Bowen für die Atmosphäre in der Kabine von entscheidender Bedeutung. Dass Bowen in den Werbevideos des Klubs für die neue Saison zu sehen ist, wird ebenfalls als Zeichen für seinen Verbleib gewertet.

Jarrod Bowens aktueller Vertrag beim Londoner Klub läuft bis 2030. Dies verschafft dem Verein einen Vorteil bei Transferverhandlungen. Solange der Spieler nicht selbst einen Wechsel fordert, ist West Ham nicht gezwungen, ihn zu verkaufen. Vorerst scheint der Stürmer mental bereit zu sein, in der Championship zu spielen und sein Team zurück in die Premier League zu führen.

Diese Transfernachricht ist auch für Fußballfans in Usbekistan interessant, da es selten vorkommt, dass ein traditionsreicher Klub wie West Ham in die Championship absteigt und es schafft, seine Stars zu halten. Bowens Entscheidung beweist, dass im modernen Fußball Loyalität manchmal mehr zählen kann als Transfergelder und prestigeträchtige Turniere.