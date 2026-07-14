Jules Kounde reagiert auf Lamine Yamals Aussagen: Aufeinandertreffen der Barcelona-Stars

Vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft spitzt sich die Rivalität zwischen Spanien und Frankreich nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon zu. Die beiden Barcelona-Stars — Verteidiger Jules Kounde und das junge Talent Lamine Yamal — werden in diesem entscheidenden Duell zu Gegnern. Die mutigen Aussagen des 17-jährigen Yamal vor dem Spiel sorgten in der Presse für Aufsehen, wie Goal.com berichtet .

Der für die spanische Nationalmannschaft glänzende Lamine Yamal betonte nach dem Viertelfinalsieg gegen Belgien, dass Frankreich Angst vor ihnen haben sollte. Laut Goal.com erinnerte der junge Stürmer an die Dominanz Spaniens bei früheren Turnieren und drückte sein volles Vertrauen in die Stärke seines Teams aus. Dies wurde von vielen Experten als Respektlosigkeit gegenüber dem Gegner interpretiert.

Der französische Verteidiger Jules Kounde versuchte jedoch, die Situation zu entschärfen, indem er sich warm über seinen Teamkollegen vom Verein äußerte. Seinen Worten zufolge steckte in Yamals Aussagen keine Beleidigung oder Herabwürdigung. „Wir haben von Lamine keine Respektlosigkeit gespürt. Ich kenne ihn sehr gut, das ist einfach ein Zeichen seines Selbstvertrauens und seiner zusätzlichen Motivation“, betonte Kounde auf der Pressekonferenz.

Mentaler Druck und taktischer Kampf auf dem Platz

Yamals Worte: „Wenn jemand Angst haben sollte, dann nicht wir, sondern Frankreich“, wurden im französischen Lager unterschiedlich aufgenommen. Zum Beispiel reagierte der Neuzugang von Real Madrid, Ibrahima Konate, etwas schärfer auf diese Provokation. Er ist der Meinung, dass das Team solche Aussagen ignorieren und sich bei gleichzeitiger Bescheidenheit nur auf die Vorbereitung konzentrieren sollte.

Kounde merkte an, dass der Fokus stärker auf taktische Aspekte gelegt werden sollte. Der Verteidiger erkannte an, dass die spanische Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente beim Ballbesitz weltweit unübertroffen sei, und deutete an, dass Frankreich seinen Spielstil leicht anpassen müsse. Für die „Équipe Tricolore“, die normalerweise auf eine stabile Defensive und schnelle Konter setzt, wird es die Hauptaufgabe sein, den spanischen Rhythmus zu stören.

Dieses Halbfinale ist nicht nur ein Kampf zwischen zwei Giganten, sondern auch ein Duell zwischen den Akteuren des FC Barcelona. Es ist sicher, dass Kounde sein ganzes Können aufbieten wird, um seinen jungen Teamkollegen zu stoppen. Der Sieger der Partie zwischen Spanien und Frankreich zieht ins Finale ein, was es für beide Seiten zum wichtigsten Spiel der Saison macht.

Auch bei Fußballfans in Usbekistan stößt dieses Aufeinandertreffen auf großes Interesse, da beide Nationalmannschaften mit Weltklasse-Stars gespickt sind. Die Begegnung in Dallas verspricht eines der intensivsten Spiele des Turniers zu werden.