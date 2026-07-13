Nubia präsentiert das Neo 5 GT Smartphone mit dem weltweit ersten Hybrid-Kühlsystem

·23·Technologie
Nubia präsentiert das Neo 5 GT Smartphone mit dem weltweit ersten Hybrid-Kühlsystem

Die Marke Nubia, bekannt für ihre einzigartigen Innovationen auf dem Smartphone-Markt, hat offiziell das neue Modell Neo 5 GT Special Edition vorgestellt. Das Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten durch mehrere technologische Neuerungen in seiner Klasse auf sich, insbesondere durch ein Hybrid-Kühlsystem mit Flüssigkeit und Luft sowie eine vollkommen flache Rückseite. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut Ixbt.com ist das Nubia Neo 5 GT Special Edition das erste Smartphone in seinem Segment, das eine einzigartige Kühltechnologie namens AquaCore verwendet. Dieses System nutzt eine piezoelektrische Mikropumpe, eine dreischichtige Kühlfolie und eine spezielle nicht leitende Flüssigkeit. Gleichzeitig hilft der interne Luftstrom, Wärme effektiv abzuleiten, was sicherstellt, dass die CPU bei anspruchsvollen Spielen und komplexen Aufgaben nicht überhitzt.

Technische Daten und Leistung

Im Inneren des Geräts arbeitet der MediaTek Dimensity 7400 Chipsatz, der hohe Geschwindigkeit und Energieeffizienz garantiert. Das Smartphone wird den Nutzern in zwei Speicherkonfigurationen angeboten:

  • 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher;
  • 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher.
Der 6,8-Zoll AMOLED-Bildschirm des Smartphones liefert Bilder in 1,5K-Auflösung. Besonders hervorzuheben ist die Bildwiederholrate von 144 Hz. Dies sorgt für extrem flüssige Darstellungen bei dynamischen Spielen und beugt der Ermüdung der Augen vor.

Design und Autonomie

Die Ingenieure von Nubia haben auch beim äußeren Erscheinungsbild einen besonderen Ansatz gewählt. Das Neo 5 GT Special Edition wird als das einzige Smartphone in seinem Segment mit einer völlig flachen Rückseite beschrieben. Dies sorgt nicht nur für eine ästhetisch ansprechende Optik, sondern macht das Gerät auch angenehm in der Handhabung. Zudem ist das Smartphone mit einem X-Achsen-Linearmotor für Vibrationen und hochwertigen Stereo-Lautsprechern ausgestattet.

Was die Akkulaufzeit betrifft, haben sich die Hersteller für einen 6210 mAh Dual-Zellen-Akku entschieden. Diese große Kapazität ermöglicht es dem Smartphone, selbst bei intensivster Nutzung problemlos den ganzen Tag durchzuhalten. Auf dem Markt in Usbekistan wird erwartet, dass dieses Modell aufgrund seines erschwinglichen Preises und seiner hohen Leistung einen festen Platz unter den Gaming-Smartphones einnehmen wird.

NubiaNeo 5 GTСмартфонТехнологияMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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