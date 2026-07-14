Preiskrieg auf dem Mikrochip-Markt: TSMC erhöht Preise, Rapidus wirbt Kunden ab

TSMC, der absolute Marktführer in der Halbleiterindustrie, plant eine deutliche Erhöhung der Produktpreise. Diese Entscheidung könnte zu steigenden Kosten für Smartphones, Computer und KI-Geräte auf dem globalen Technologiemarkt führen. Das japanische Unternehmen Rapidus möchte diese Situation jedoch nutzen, um mit deutlich günstigeren Preisen Kunden des Branchenriesen abzuwerben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com plant TSMC, die Preise für seine fortschrittlichsten 3-nm-Silizium-Wafer in der zweiten Jahreshälfte 2026 um 15 % zu erhöhen. Es wird erwartet, dass sich dieser Prozess 2027 fortsetzt und die Preise um weitere 5-10 % steigen. Erwähnenswert ist, dass das Unternehmen seine Kunden bereits vor Preiserhöhungen für Produkte gewarnt hat, die im vierten Quartal 2025 mit 4-nm- und 5-nm-Verfahren hergestellt werden.

Japans ehrgeizige Pläne

Vor dem Hintergrund der regelmäßigen Preiserhöhungen durch TSMC tritt das japanische Unternehmen Rapidus mit einer aggressiven Preispolitik auf den Plan. Das Unternehmen plant, Wafer auf Basis des 2-nm-Verfahrens deutlich günstiger anzubieten als TSMC. Derzeit strebt Rapidus einen Preis von 3 bis 3,5 Millionen Yen (ca. 18.500 bis 21.500 US-Dollar) pro Wafer an.

Zum Vergleich: TSMC wird voraussichtlich rund 30.000 US-Dollar für seine 2-nm-Wafer verlangen. Das bedeutet, dass das Produkt des japanischen Herstellers fast 10.000 US-Dollar günstiger sein wird als das des Konkurrenten. Ein solch großer Unterschied könnte große Technologiemarken dazu zwingen, ihre Lieferketten zu überdenken.

Derzeit führt Rapidus Verhandlungen mit über 60 Unternehmen. Bemerkenswert ist, dass es sich bei den meisten dieser potenziellen Kunden um internationale Konzerne außerhalb Japans handelt. Das Unternehmen kämpft nicht nur über den Preis, sondern auch um die technologische Führung: Bis 2029 soll ein noch fortschrittlicheres 1,4-nm-Verfahren eingeführt werden.

Eine neue Kraft in der Industrie

Rapidus ist nicht nur ein Startup, sondern ein Zusammenschluss japanischer Industriegrößen. Das 2022 gegründete Unternehmen wird von folgenden großen Konzernen unterstützt:

SoftBank

Sony

Toyota

Denso

Kioxia

Mitsubishi UFJ

NEC

NTT

Die Allianz mit Hauptsitz im Tokioter Bezirk Chiyoda hat das Ziel, Japans früheren Einfluss auf dem Halbleitermarkt wiederherzustellen. Wenn Rapidus seine Versprechen einhält und qualitativ hochwertige, erschwingliche Chips liefert, wird dies die Strategien von Giganten wie Apple, NVIDIA und Qualcomm erheblich beeinflussen. Für Verbrauchermärkte könnte dies langfristig zur Stabilisierung der Gadget-Preise beitragen.