Ruben Amorim will Ederson zu Milan holen: Transfer zu Manchester United geplatzt

Der italienische Club Milan hat unter dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim mit der Verstärkung seines Kaders begonnen. Wie bekannt wurde, haben die "Rossoneri" den Mittelfeldspieler Ederson von Atalanta ins Visier genommen. Dieser Transfer kam ins Gespräch, nachdem die Verhandlungen mit Manchester United in letzter Minute gescheitert waren, berichtet Goal.com berichtet.

Der 27-jährige Brasilianer wurde lange Zeit mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht. Laut Goal.com ist der Deal zwischen Ederson und Manchester United jedoch unerwartet geplatzt. Obwohl der Spieler bereits den Medizincheck absolviert hatte, konnten sich die Parteien in der letzten Phase nicht einigen.

Ruben Amorims "Wunschspieler"

Milans neuer Trainer Ruben Amorim hält Ederson für den idealen Kandidaten, um eine zentrale Rolle in seinen taktischen Systemen einzunehmen. Der portugiesische Fachmann sieht in dem Spieler, der sich in der Serie A bewährt hat und konstant gute Leistungen zeigt, den neuen Ankerpunkt des Teams.

Laut Calciomercato hat die Führung von Milan bereits Kontakt zu Atalanta aufgenommen und prüft die Transferbedingungen. Amorim hat angewiesen, bei der Neugestaltung des Kaders auf Akteure mit Erfahrung in der italienischen Liga zu setzen.

Ablösesumme und Verhandlungsprozess

Derzeit fordert der Club aus Bergamo mindestens 50 Millionen Euro für seinen Leistungsträger. Obwohl Atalanta als harter Verhandlungspartner bekannt ist, könnte Edersons Vertragssituation zu Milans Gunsten sprechen. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft noch bis Juni 2027.

Sollte der Spieler eine Vertragsverlängerung ablehnen, könnte Atalanta aus Angst vor einem Marktwertverlust dem Angebot von Milan zustimmen. Die "Rossoneri" wollen mit diesem Transfer ihre Ambitionen im Kampf um den Scudetto untermauern.

Ederson hat sich in den vergangenen Spielzeiten als einer der zuverlässigsten und dynamischsten Mittelfeldspieler der Serie A etabliert. Seine Präsenz im Zentrum und seine Defensivarbeit passen perfekt zu Ruben Amorims aggressivem Spielstil. Es wird erwartet, dass die offiziellen Verhandlungen über das Angebot bald in die nächste Phase gehen.