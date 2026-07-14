SpaceX vor neuem Meilenstein: Nächster Starship-Flug genehmigt

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SpaceX vor neuem Meilenstein: Nächster Starship-Flug genehmigt

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat eine wichtige Genehmigung für den nächsten Testflug seines leistungsstärksten Raketensystems, Starship, erhalten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die Untersuchung der Fehlfunktionen während des 12. Testflugs offiziell abgeschlossen. Diese Entscheidung eröffnet neue Möglichkeiten für Starship, eines der größten Projekte zur Eroberung des Weltraums. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zur Erinnerung: Der 12. Testflug im Mai endete mit einer unerwarteten Explosion. Laut FAA-Bericht verursachte der Vorfall keine Schäden an der öffentlichen Gesundheit oder an Eigentum. Untersuchungen durch SpaceX-Spezialisten, die unter staatlicher Aufsicht genehmigt wurden, identifizierten die Hauptursachen des Unfalls.

Technische Störungen und Lösungen

Experten zufolge führten zwei Hauptfaktoren zum Ausfall des Super Heavy Boosters. Erstens waren die Komponenten des Triebwerkssystems während des Aufstiegs übermäßiger Hitze ausgesetzt. Zweitens wurden Fehler in den Einstellungen des Notfallwarnsystems der Triebwerke festgestellt. Diese Mängel führten in der letzten Flugphase zu Systemunterbrechungen.

Laut ixbt.com hat SpaceX vier wichtige Korrekturmaßnahmen entwickelt, um diese Probleme zu beheben. Dazu gehören technische Prozesse wie Hardware-Verbesserungen und Software-Updates. Die FAA stufte diese Maßnahmen als ausreichend ein und erteilte dem Unternehmen die Erlaubnis für den nächsten Start, unter der Bedingung, dass alle Anforderungen der Fluglizenz erfüllt werden.

Wann findet der Flug statt?

SpaceX bereitet sich derzeit intensiv auf die Mission Starship Flight 13 vor. Das Unternehmen hat bereits hochwertige Fotos und Videos der statischen Zündungstests der ersten Stufe der Super Heavy V3 veröffentlicht. Diese Tests sind ein wichtiger Meilenstein bei der Überprüfung der Stabilität der neuen Triebwerksgeneration.

Den Plänen des Unternehmens zufolge könnte der 13. Testflug bereits am 16. Juli dieses Jahres stattfinden. Es wird erwartet, dass dies ein weiteres spannendes Ereignis für Weltraumbegeisterte in Usbekistan und auf der ganzen Welt wird. Der Erfolg des Starship-Projekts wird als Grundlage für die künftige Mondbesiedlung und die ersten Schritte der Menschheit auf dem Mars dienen.

Es ist erwähnenswert, dass Starship derzeit das höchste und leistungsstärkste Raketensystem der Welt ist. Durch die vollständige Wiederverwendbarkeit sollen die Kosten für den Frachttransport in den Weltraum erheblich gesenkt werden. Diese Einigung zwischen SpaceX und der FAA ist von großer Bedeutung für das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Innovation in der privaten Raumfahrt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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