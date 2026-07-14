Die in europäischen Ländern beobachtete anomale Hitze hat die Nachfrage nach Kühlsystemen drastisch erhöht. Midea, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, gab offiziell bekannt, dass das Unternehmen dringend 200.000 Klimaanlagen auf den Kontinent geliefert hat, um diesen Bedarf zu decken. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Verbraucher inmitten der regionalen Klimakrise mit notwendigen Geräten zu versorgen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com zwang ein dringender Auftrag aus Frankreich das Logistik- und Produktionssystem des Unternehmens dazu, mit maximaler Kapazität zu arbeiten. Insbesondere erhielt das Midea-Werk in Wuhu einen Auftrag über 30.000 tragbare Klimaanlagen von französischen Partnern. Bemerkenswert ist, dass es nur 7 Tage dauerte, um die ersten 20.000 Einheiten nach Auftragsbestätigung zu verladen und zu versenden.

Produktionskapazität verdoppelt

Ni Haibo, Engineering Director des Midea Air Conditioning Werks, erklärte, dass die multifunktionale Produktionslinie im Werk am 7. Juli dringend auf tragbare Klimaanlagen umgestellt wurde, um den Notauftrag zu erfüllen. Infolgedessen wurde die tägliche Produktionskapazität von 3.000 auf 6.000 Einheiten verdoppelt. Ohne den Vorbereitungsprozess benötigte das Werk nur 3,5 Tage, um 20.000 Einheiten zu montieren.

Auch die Logistikprozesse wurden mit beispielloser Geschwindigkeit durchgeführt. Laut Ding Huatao, Leiter der Produktionsabteilung des Werks, wurden Tausende von Bauteilen gleichzeitig geliefert. Fehlende Teile wurden per Luftfracht und Hochgeschwindigkeitszügen ins Werk gebracht, um einen Produktionsstopp zu verhindern. Chen Jinshen, ein Mitarbeiter mit 20 Jahren Erfahrung im Unternehmen, betonte, dass dies der dringendste und komplexeste Auftrag seiner Karriere gewesen sei.

Hohe Nachfrage nach dem Modell PortaSplit

Auf dem europäischen Markt besteht eine hohe Nachfrage, insbesondere nach tragbaren Split-Klimaanlagen namens PortaSplit. Seit Juni sind mehr als 160.000 neue Bestellungen für dieses Modell eingegangen. Derzeit werden diese Geräte regelmäßig in Chargen aus dem Werk in Guangzhou nach Europa verschifft.

Produkte der Marke Midea sind auch auf dem Markt in Usbekistan weit verbreitet, und bei heißen Klimabedingungen, ähnlich wie in Europa, werden die energieeffizienten und mobilen Lösungen der Marke auch bei lokalen Verbrauchern hoch bewertet. Diese Situation in Europa zeigt, wie wichtig in China hergestellte Kühlgeräte, einschließlich einfacher Ventilatoren, auf dem Weltmarkt sind.

Experten weisen darauf hin, dass die extreme Hitze in vielen Regionen Europas zu einem Mangel an Kühlgeräten geführt hat. Die schnelle Reaktion großer Konzerne wie Midea spielt eine wichtige Rolle dabei, die Marktlücke zu schließen und die öffentliche Gesundheit zu schützen.