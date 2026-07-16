Der chinesische Tech-Gigant Huawei baut seine Position auf dem Smartphone-Markt trotz strenger US-Sanktionen und globaler Komponentenknappheit weiter aus. Das Unternehmen plant, die Geräteauslieferungen bis 2026 deutlich zu steigern, was auf eine vollständige Erholung von der Krise hindeutet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com strebt Huawei in diesem Jahr eine Steigerung der Smartphone-Verkäufe um 20 Prozent an. Quellen aus der Lieferkette zufolge plant das Unternehmen, im Jahr 2026 über 60 Millionen Smartphones zu verkaufen. Dieser Wert liegt deutlich über früheren Prognosen und unterstreicht das wachsende Vertrauen des Unternehmens in seine eigenen Chips und Technologien.

Bemerkenswert ist, dass dieser Erfolg von Huawei vor dem Hintergrund einer komplexen globalen Marktlage erzielt wird. Viele Technologiemarken sind derzeit gezwungen, ihre Produktion aufgrund steigender Preise für Speicherchips und Komponentenknappheit zu drosseln. Durch die Mobilisierung interner Ressourcen gelingt es Huawei jedoch, diese Hindernisse zu umgehen.

Wettbewerber ziehen sich zurück

Eine Analyse der Marktsituation zeigt, dass andere große Android-Marken — Honor, Oppo, Vivo und Xiaomi — ihre Lieferpläne für 2026 um 15 bis 30 Prozent gekürzt haben. Das Defizit an Speicherchips und der hohe Preisdruck bei Komponenten bremsen das Wachstum dieser Unternehmen.

Für Huawei stellt sich die Situation völlig anders dar. Angesichts der hohen Nachfrage nach dem Mate 80 und anderen Flaggschiff-Modellen hat das Unternehmen seine Prognose für 2025 von 50 Millionen Einheiten für 2026 um weitere 10 Millionen Einheiten erhöht. Experten sind der Meinung, dass Huawei dank technologischer Fortschritte in den Bereichen Smartphones und Chipsätze auch in einem schwierigen Umfeld wächst.

Ein Partner aus der Chip-Lieferkette betonte, dass Huawei derzeit der einzige Großkunde sei, der die Erwartungen bei den Auftragsvolumina voll erfülle und eine stabile Wachstumsdynamik zeige. Dies bestätigt, dass das Unternehmen seinen Einfluss auf dem chinesischen Binnenmarkt und international wieder festigt.

Globale Marktaussichten

Prognosen von Marktforschungsunternehmen zufolge könnten in diesem Jahr nur Marken wie Huawei und Apple Wachstum verzeichnen. Andere Hersteller laufen Gefahr, aufgrund steigender Komponentenkosten Marktanteile zu verlieren.

Die Rückkehr von Huawei-Geräten ist auch für den Markt in Usbekistan von Bedeutung. Die neuen Modelle der Marke sind bei lokalen Verbrauchern aufgrund ihrer hochwertigen Kameras und ihres unabhängigen Ökosystems nach wie vor beliebt. Die Produktionssteigerung des Unternehmens wird den Wettbewerb stärken und die Auswahlmöglichkeiten für Nutzer erweitern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Beispiel Huawei zeigt, dass Sanktionen das Unternehmen nicht geschwächt, sondern dazu angespornt haben, technologische Unabhängigkeit zu schaffen. Das für 2026 geplante Ziel von 60 Millionen Einheiten markiert die vollständige Rückkehr der Marke in das „große Spiel“ auf dem globalen Smartphone-Markt.