Die erste Umarmung eines heimkehrenden Soldaten sorgt für Debatten

·53·Welt
Die erste Umarmung eines heimkehrenden Soldaten sorgt für Debatten

Ein Video in den sozialen Medien, das die Begegnung eines Soldaten mit seinen Angehörigen an einem Bahnhof nach Abschluss seines Militärdienstes zeigt, sorgt für hitzige Diskussionen.

Im Video ist zu sehen, wie die Mutter des Soldaten auf ihren lang ersehnten Sohn zueilt, um ihn zu umarmen. Der junge Mann geht jedoch an seiner Mutter vorbei und eilt zuerst in die Arme seiner Freundin. Dies führte dazu, dass die Mutter etwas zurückblieb.

Diese Aufnahmen lösten unter Internetnutzern unterschiedliche Meinungen aus. Einige vertreten die Ansicht, dass der junge Mann zuerst seine Mutter hätte umarmen sollen, die ihn zur Welt gebracht und auf seine sichere Rückkehr gewartet hat.

Andere Nutzer betrachten die Situation anders und betonen, dass jeder selbst entscheiden sollte, wen er zuerst umarmt, und dass es nicht richtig sei, aufgrund eines kurzen Videos voreilige Schlüsse zu ziehen.

Das kurze Video hat Tausende von Kommentaren und Diskussionen in den sozialen Netzwerken ausgelöst und die Nutzer in zwei gegensätzliche Lager gespalten.

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Charos
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