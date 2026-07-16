Yandex KI-Technologien erhalten internationales Sicherheitszertifikat

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Yandex KI-Technologien erhalten internationales Sicherheitszertifikat

Yandex hat das internationale ISO/IEC 42001-Zertifikat für verantwortungsvolle Entwicklung für alle Modelle seiner Alice AI-Familie von neuronalen Netzen erhalten. Dieses prestigeträchtige Dokument bestätigt, wie transparent, sicher und effizient die Prozesse des Unternehmens bei der Entwicklung von KI-Technologien sind. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit. Laut Ixbt.com berichtet .

Die Modelle Alice AI LLM (Text), Alice AI ART (Bild) und Alice AI VLM (multimodal) haben ein unabhängiges Audit erfolgreich bestanden. Diese Modellreihe bildet die Grundlage des Sprachassistenten Alisa AI, der heute vielen bekannt ist. Der Zertifizierungsprozess umfasste alle Aspekte des Managements neuronaler Netze, einschließlich der Mitarbeiterschulung und der Phasen der Implementierung der Modelle.

Den Ergebnissen des Audits zufolge sind Benutzerdaten in allen Versionen des Alice AI-Systems gemäß den Anforderungen internationaler Standards geschützt. Es wurde zudem bestätigt, dass potenzielle Fehler und unerwartete Anomalien im System kontinuierlich überwacht und kontrolliert werden. Dies bedeutet ein hohes Sicherheitsniveau bei der Interaktion mit KI.

Technologische Transparenz und internationale Standards

Experten haben sich davon überzeugt, dass Yandex Transparenz in allen Phasen der Entwicklung und Nutzung neuronaler Netze gewährleistet. Der ISO/IEC 42001-Standard bewertet nicht nur die technische Qualität, sondern auch die Einhaltung ethischer und rechtlicher Normen. Dies ist eine wichtige Garantie für Nutzer dieser Dienste in regionalen Märkten wie Usbekistan.

Es ist erwähnenswert, dass Yandex 2025 als erstes Unternehmen in Russland dieses Zertifikat erhielt. Während damals nur das Basis-Sprachmodell YandexGPT das Audit bestand, wurde der Zertifizierungsumfang nun auf visuelle und multimodale Modelle ausgeweitet. Dies zeigt, dass das Unternehmen im globalen Technologiewettlauf der Sicherheit Priorität einräumt.

Heute ist KI tief in unseren Alltag eingedrungen, insbesondere durch Smartphones und intelligente Geräte. Die internationale Zertifizierung von Systemen wie Alice AI stärkt das Vertrauen der Nutzer in diese Technologien. Laut ixbt.com garantiert die Tatsache, dass der Auditprozess den gesamten Lebenszyklus des neuronalen Netzes abdeckt, dessen stabilen Betrieb.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass solche Fortschritte im Bereich der KI nicht nur für Entwickler, sondern auch für normale Nutzer wichtig sind. Schließlich bleiben der Schutz persönlicher Daten und die Zuverlässigkeit der von neuronalen Netzen bereitgestellten Informationen eines der aktuellsten Themen der modernen digitalen Welt.

YandexAlice AIKünstliche IntelligenzTechnologieSicherheit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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