Parasailing-Tragödie: Tourist stirbt nach Sturz aus 30 Metern Höhe

Ein 70-jähriger australischer Geschäftsmann kam bei einem Unfall während seines Urlaubs auf der thailändischen Insel Phuket ums Leben. Die Tragödie ereignete sich am 12. Juli während eines Parasailing-Fluges.

Berichten zufolge stürzte der Tourist nur wenige Sekunden nach dem Start mit einem Instruktor aus einer Höhe von etwa 30 Metern in die Tiefe. Der Vorfall ereignete sich in einem Ferienort und wurde vollständig von der Ehefrau des Opfers gefilmt, die den Flug auf Video aufzeichnete.

Das Opfer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb er jedoch an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Nach dem Vorfall wurde der Parasailing-Instruktor von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Seiner ersten Aussage zufolge löste er beim Start aus Unachtsamkeit versehentlich den Sicherungshebel des Sicherheitsgurtes. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern derzeit an.