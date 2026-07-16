Elon Musk baut die größte Chipfabrik der Welt: ASML beginnt sich anzupassen

Das von dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk, geplante Terafab-Projekt bereitet sich darauf vor, die Halbleiterindustrie grundlegend zu revolutionieren. ASML, der Weltmarktführer bei der Lieferung von High-Tech-Ausrüstung für die Chipfertigung, gab offiziell bekannt, dass das Unternehmen seine Produktionspläne für 2027 und 2028 überarbeitet, um den Anforderungen von Musks riesiger Fabrik gerecht zu werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ASML-Finanzvorstand Roger Dassen steht das Unternehmen in ständigem Austausch mit allen Großkunden und ist über deren Baupläne für die kommenden Jahre informiert. Laut ixbt.com ist das Terafab-Projekt zu einem festen Bestandteil der strategischen Pläne von ASML geworden. Dies bedeutet, dass Musks neues Unternehmen einer der Hauptabnehmer modernster Lithografiemaschinen sein wird.

Terafab: Ein neuer Gigant in der Welt der Halbleiter

Das Terafab-Projekt wird in Austin, Texas, errichtet. Es soll nicht nur eine Fabrik sein, sondern der weltweit größte Komplex für die Produktion von AI-Chips und Mikrokomponenten für den Bedarf von Tesla, SpaceX und xAI. Das Hauptziel des Projekts ist es, Unterbrechungen in der Lieferkette zu beseitigen und alle Prozesse an einem Ort zu bündeln.

Derzeit ist der Chip-Herstellungsprozess über die ganze Welt verstreut: Das Design erfolgt an einem Ort, die Wafer-Herstellung an einem anderen, und die Montage mit Speicherblöcken sowie die Endverpackung finden in völlig anderen Regionen statt. Terafab wird alle Phasen – vom Design bis zur Verpackung des Endprodukts – an einem einzigen Standort zusammenführen.

Warteschlangen für EUV-Lithografie bilden sich

Vertreter von ASML geben an, dass die Auftragsbücher für EUV-Lithografie-Ausrüstung (extreme ultraviolet) für 2027 bereits fast voll sind. Auch für 2028 sind bereits eine große Anzahl an Bestellungen eingegangen. Diese Technologie ist die weltweit einzige Lösung zur Herstellung der kleinsten (2-3 Nanometer) und leistungsstärksten Chips.

Für Länder, die auf Technologieimporte angewiesen sind, haben solche globalen Veränderungen indirekte Auswirkungen. Wenn es Elon Musk gelingt, durch seine Fabrik Chip-Engpässe zu reduzieren, könnte dies in Zukunft zur Preisstabilisierung bei Elektrofahrzeugen, Server-Hardware und Haushaltsgeräten beitragen.

Der Erfolg des Terafab-Projekts ist nicht nur für Tesla oder SpaceX von entscheidender Bedeutung, sondern für den gesamten globalen Markt für künstliche Intelligenz. Dass ein Gigant wie ASML diesem Projekt so große Aufmerksamkeit schenkt, zeigt, dass Musks Pläne keine bloße Ambition sind, sondern eine auf präzisen Berechnungen basierende Strategie.