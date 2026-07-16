Lionel Messi widmet Sieg über England Diego Maradona

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, konnte seine Emotionen nach dem hart erkämpften Sieg über England im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 nicht verbergen. In einer dramatischen Partie in Atlanta gewannen die Argentinier mit 2:1 und sicherten sich den Einzug ins Finale. Nach dem Spiel widmete Messi diesen Erfolg dem Andenken des legendären Diego Maradona. Dies berichtet Goal.com .

Nach Spielende betonte Lionel Messi in einem Interview mit TyC Sports, wie wichtig dieser Sieg für das ganze Land sei. Die Bedeutung des Spiels war doppelt so groß, insbesondere da der Gegner England hieß. Messi äußerte seine Überzeugung, dass Maradonas Geist über diesen Sieg glücklich sei.

"Ohne Zweifel schaut Diego von oben mit großer Freude zu. Heute war ein ganz besonderer Tag für ihn. Ich bin froh, dass wir ihm diese Freude bereiten konnten. Dieser Sieg war auch für ihn ein würdiges Geschenk", betonte der Stürmer von Inter Miami.

Historische Rivalität und einzigartige Atmosphäre

Die Rivalität zwischen Argentinien und England gilt als eine der intensivsten in der Welt des Fußballs. Diese Geschichte reicht bis zur Weltmeisterschaft 1986 zurück, als Maradona die Engländer mit seiner berühmten "Hand Gottes" und dem "Tor des Jahrhunderts" aus dem Turnier warf. Laut Goal.com erhielt Messi nach dem Spiel eine Nachbildung des Trikots, das Maradona in jenem Spiel 1986 trug.

Lionel Messi sagte, dass die Atmosphäre im Stadion bereits während der Hymnen vor Spielbeginn einzigartig gewesen sei. Der Jubel der Fans und die historische Last des Spiels bürdeten den Spielern zusätzliche Verantwortung auf. Messi erklärte, es sei schwierig gewesen, die Emotionen zu kontrollieren, aber die Mannschaft habe es geschafft, diese auf dem Platz positiv zu kanalisieren.

Die argentinische Nationalmannschaft wird nun versuchen, ihren Titel im Finale am Sonntag zu verteidigen. Für Lionel Messi ist dies eine weitere historische Chance in seiner Karriere. Das Team schart sich um seinen Anführer, während es den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft macht.

Dieser Sieg wird nicht nur als Finaleinzug gewertet, sondern auch als Fortsetzung der argentinischen Fußballtraditionen. Dass Maradonas Vermächtnis das Team weiterhin inspiriert, wurde in Messis Worten deutlich.