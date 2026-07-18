Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt

·30·Technologie
Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt

Apple hat Nvidia beim Marktwert überholt und sich den Status als wertvollstes Unternehmen der Welt zurückerobert. Dies berichtete Bloomberg.

Berichten zufolge fielen die Aktien von Nvidia am 17. Juli um 3,7 %, wodurch der Marktwert des Unternehmens auf 4,8 Billionen Dollar sank. Gleichzeitig stiegen die Aktien von Apple um 0,4 %, womit die Marktkapitalisierung 4,9 Billionen Dollar erreichte.

Zur Erinnerung: Nvidia führte seit Mai 2025 die Rangliste als wertvollstes Unternehmen an.

Analysten sind der Ansicht, dass Investoren nun nicht mehr nur auf das schnelle Wachstum im Bereich AI setzen, sondern verstärkt auf Unternehmen mit stabilen Erträgen achten. Experten Experten betonen, dass Apples umfangreiche Dienste, das starke Ökosystem und die treue Nutzerbasis das Vertrauen in das langfristige Wachstum des Unternehmens weiter festigen.

AppleNvidiaMarktkapitalisierungAITechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Bosgame demonstriert, wie das DeepSeek-V3.1-Modell mit sieben Mini-PCs ausgeführt wirdBosgame demonstriert, wie das DeepSeek-V3.1-Modell mit sieben Mini-PCs ausgeführt wirdHeute, 17:53Elon Musk kündigt neues KI-Modell mit 2 Billionen Parametern anElon Musk kündigt neues KI-Modell mit 2 Billionen Parametern anHeute, 17:25Chinas CXMT verdrängt Samsung und Micron auf dem SpeichermarktChinas CXMT verdrängt Samsung und Micron auf dem SpeichermarktHeute, 16:28Eine neue Ära in Indiens Raumfahrtindustrie: Erste private Vikram-1-Rakete erreicht den OrbitEine neue Ära in Indiens Raumfahrtindustrie: Erste private Vikram-1-Rakete erreicht den OrbitHeute, 15:20Roboterkampf: Erstes Turnier der EngineAI T800 Humanoide in Shenzhen ausgetragenRoboterkampf: Erstes Turnier der EngineAI T800 Humanoide in Shenzhen ausgetragenHeute, 14:52NASA sagt Flug zur Mondrückseite ab: 73-Millionen-Dollar-Projekt gestopptNASA sagt Flug zur Mondrückseite ab: 73-Millionen-Dollar-Projekt gestopptHeute, 14:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut