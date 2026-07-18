Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt

Apple hat Nvidia beim Marktwert überholt und sich den Status als wertvollstes Unternehmen der Welt zurückerobert. Dies berichtete Bloomberg.

Berichten zufolge fielen die Aktien von Nvidia am 17. Juli um 3,7 %, wodurch der Marktwert des Unternehmens auf 4,8 Billionen Dollar sank. Gleichzeitig stiegen die Aktien von Apple um 0,4 %, womit die Marktkapitalisierung 4,9 Billionen Dollar erreichte.

Zur Erinnerung: Nvidia führte seit Mai 2025 die Rangliste als wertvollstes Unternehmen an.

Analysten sind der Ansicht, dass Investoren nun nicht mehr nur auf das schnelle Wachstum im Bereich AI setzen, sondern verstärkt auf Unternehmen mit stabilen Erträgen achten. Experten Experten betonen, dass Apples umfangreiche Dienste, das starke Ökosystem und die treue Nutzerbasis das Vertrauen in das langfristige Wachstum des Unternehmens weiter festigen.