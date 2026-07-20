Der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, betonte, dass die Entwicklung von KI-Technologien keine neuen historischen Ungerechtigkeiten in der Welt schaffen dürfe. Bei der Eröffnung der World AI Conference in Shanghai wies der chinesische Staatschef darauf hin, dass für alle Länder gleiche Chancen bei der Nutzung dieser Technologie geschaffen werden müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In seiner Rede rief Xi Jinping dazu auf, die technologischen Möglichkeiten für die Länder des Globalen Südens zu erweitern und einen offenen und inklusiven Entwicklungsansatz zu verfolgen. Seiner Meinung nach muss neben der Beschleunigung der KI-Implementierung auch den damit verbundenen Risiken große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Systeme müssen stets unter menschlicher Kontrolle bleiben und Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Das Problem der Sicherheit und technologischen Barrieren

Der chinesische Staatschef kritisierte scharf den Trend zur übermäßigen "Versicherheitlichung" im KI-Sektor — die Einschränkung der technologischen Entwicklung unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit. Er betonte, dass die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten des Entwicklungsrechts anderer Nationen gewährleistet werden dürfe. Diese Aussagen fielen vor dem Hintergrund der technologischen Sanktionen, die von den USA und westlichen Ländern gegen China verhängt wurden.

Laut Ixbt.com präsentiert sich Peking derzeit als Befürworter einer offenen technologischen Zusammenarbeit. Dies ist auf internationaler Ebene von Bedeutung, insbesondere in einem Umfeld, in dem der Zugang zu fortschrittlichen Chips von Unternehmen wie NVIDIA und Technologien von Organisationen wie OpenAI eingeschränkt ist.

Diese globalen Debatten sind auch für sich schnell entwickelnde Länder wie Usbekistan relevant. Der Wettbewerb im Bereich KI nimmt nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch geopolitischen Charakter an. Chinas Position in dieser Frage könnte einen neuen internationalen Dialog über die faire Verteilung technologischer Ressourcen anstoßen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rede von Xi Jinping als Signal gegen die Fragmentierung des globalen Technologiemarktes gewertet wird. Während China seine eigenen KI-Modelle weiterentwickelt, fordert es die internationale Gemeinschaft auf, gemeinsame Regeln in diesem Bereich zu erarbeiten.