Xi Jinping spricht sich gegen Beschränkungen im Bereich KI aus

·23·Technologie
Xi Jinping spricht sich gegen Beschränkungen im Bereich KI aus

Der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, betonte, dass die Entwicklung von KI-Technologien keine neuen historischen Ungerechtigkeiten in der Welt schaffen dürfe. Bei der Eröffnung der World AI Conference in Shanghai wies der chinesische Staatschef darauf hin, dass für alle Länder gleiche Chancen bei der Nutzung dieser Technologie geschaffen werden müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In seiner Rede rief Xi Jinping dazu auf, die technologischen Möglichkeiten für die Länder des Globalen Südens zu erweitern und einen offenen und inklusiven Entwicklungsansatz zu verfolgen. Seiner Meinung nach muss neben der Beschleunigung der KI-Implementierung auch den damit verbundenen Risiken große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Systeme müssen stets unter menschlicher Kontrolle bleiben und Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Das Problem der Sicherheit und technologischen Barrieren

Der chinesische Staatschef kritisierte scharf den Trend zur übermäßigen "Versicherheitlichung" im KI-Sektor — die Einschränkung der technologischen Entwicklung unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit. Er betonte, dass die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten des Entwicklungsrechts anderer Nationen gewährleistet werden dürfe. Diese Aussagen fielen vor dem Hintergrund der technologischen Sanktionen, die von den USA und westlichen Ländern gegen China verhängt wurden.

Laut Ixbt.com präsentiert sich Peking derzeit als Befürworter einer offenen technologischen Zusammenarbeit. Dies ist auf internationaler Ebene von Bedeutung, insbesondere in einem Umfeld, in dem der Zugang zu fortschrittlichen Chips von Unternehmen wie NVIDIA und Technologien von Organisationen wie OpenAI eingeschränkt ist.

Diese globalen Debatten sind auch für sich schnell entwickelnde Länder wie Usbekistan relevant. Der Wettbewerb im Bereich KI nimmt nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch geopolitischen Charakter an. Chinas Position in dieser Frage könnte einen neuen internationalen Dialog über die faire Verteilung technologischer Ressourcen anstoßen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rede von Xi Jinping als Signal gegen die Fragmentierung des globalen Technologiemarktes gewertet wird. Während China seine eigenen KI-Modelle weiterentwickelt, fordert es die internationale Gemeinschaft auf, gemeinsame Regeln in diesem Bereich zu erarbeiten.

ChinaXi JinpingKITechnologieSanktionen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vivo stellt Smartphone mit Rekord-Akku für 130 Dollar vorVivo stellt Smartphone mit Rekord-Akku für 130 Dollar vorHeute, 01:24Rechtsstreit zwischen Apple und OpenAI: Sind KI-Gadgets in Gefahr?Rechtsstreit zwischen Apple und OpenAI: Sind KI-Gadgets in Gefahr?Heute, 00:27Apple erobert den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt von NVIDIA zurückApple erobert den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt von NVIDIA zurückHeute, 00:24Call of Duty kommt ins Kino: Taylor Sheridan arbeitete am DrehbuchCall of Duty kommt ins Kino: Taylor Sheridan arbeitete am DrehbuchGestern, 23:53Revolution bei der Datenübertragung: Silicon Motion arbeitet an einer 128 GB/s PCIe 7.0 SSDRevolution bei der Datenübertragung: Silicon Motion arbeitet an einer 128 GB/s PCIe 7.0 SSDGestern, 23:24Eine neue Ära im Halbleiter-Rennen: TSMC erhält Rekordbestellungen für 2nm-ChipsEine neue Ära im Halbleiter-Rennen: TSMC erhält Rekordbestellungen für 2nm-ChipsGestern, 22:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor