Meta patentiert KI zur Erkennung von Benutzeremotionen durch die Stimme

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Meta patentiert KI zur Erkennung von Benutzeremotionen durch die Stimme

Der Meta-Konzern unter der Leitung von Mark Zuckerberg hat ein Patent für ein neues KI-System erhalten, das den emotionalen Zustand eines Benutzers durch die kontinuierliche Analyse seiner Stimme und Umgebungsgeräusche bewerten kann. Diese Technologie zielt darauf ab, digitale Aktivitäten mit akustischen Daten aus der realen Welt zu verknüpfen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wandelt das System nicht nur menschliche Sprache in Text um, sondern untersucht auch deren verbale und nonverbale Signale. Dazu gehören subtile Aspekte wie der Tonfall (Intonation), Lachen und sogar die Atemfrequenz. Das Machine-Learning-Modell analysiert diese Daten, um die Stimmungsschwankungen des Benutzers zu verfolgen.

Anwendungsbereiche der Technologie

In den Patentunterlagen wird darauf hingewiesen, dass diese Innovation in erster Linie für den Bereich Fitness und gesunden Lebensstil gedacht ist. Meta beschreibt das System als virtuellen Assistenten, der Trainingspläne an den mentalen Zustand des Benutzers anpassen kann. Wenn eine Person beispielsweise gestresst ist, könnte das System statt intensiver körperlicher Übungen beruhigende Aktivitäten empfehlen.

Darüber hinaus kann die Technologie Audiodaten mit anderen Kontexten kombinieren, wie z. B. Einnahmezeiten von Medikamenten, Tagesabläufen und Standort. Dies ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen den emotionalen Veränderungen einer Person und ihren täglichen Gewohnheiten zu erkennen.

Datenschutz- und Sicherheitsfragen

Das neue System wirft ernsthafte Fragen zum Schutz der Privatsphäre auf. Während herkömmliche Fitness-Tracker nur Daten zur körperlichen Aktivität (Schrittzahl oder Puls) sammeln, erfordert die von Meta vorgeschlagene Technologie das Abhören und Analysieren aller Umgebungsgespräche. Dies verstärkt natürlich die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit persönlicher Daten.

Es ist erwähnenswert, dass die Erteilung eines Patents nicht bedeutet, dass diese Technologie in naher Zukunft implementiert wird. Tech-Giganten lassen sich oft Ideen patentieren, um potenzielle Zukunftskonzepte zu schützen, doch nicht alle erreichen das Stadium eines fertigen Produkts.

Ähnliche Experimente in der Branche waren nicht immer erfolgreich. So stellte Amazon im Jahr 2020 das Halo Band vor, das den Tonfall analysierte. Nach scharfer Kritik der Nutzer entfernte das Unternehmen jedoch bei späteren Modellen das Mikrofon und stellte die Produktlinie 2023 komplett ein. Bisher hat Meta keine Pläne zur Veröffentlichung eines neuen Geräts auf Basis dieser Technologie angekündigt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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