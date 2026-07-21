Ein neuer Meilenstein technologischer Exzellenz wurde in der Welt der Luftfahrt erreicht. Die von GE Aerospace hergestellten GEnx-1B-Triebwerke haben seit ihrer Inbetriebnahme insgesamt 50 Millionen Flugstunden erreicht. Dieser Wert gilt als das schnellste Ergebnis in der Geschichte der Triebwerke für kommerzielle Großraumflugzeuge. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

GEnx-1B-Triebwerke sind hauptsächlich in Boeing 787 Dreamliner-Flugzeugen verbaut und werden derzeit von über 50 Fluggesellschaften weltweit eingesetzt. Laut ixbt.com absolvieren diese Triebwerkstypen durchschnittlich über 600.000 Flugstunden pro Monat. Dies unterstreicht das hohe Vertrauen in diese Technologie innerhalb der Luftfahrtindustrie.

Beispiellose Zuverlässigkeit und technische Leistung

Der bemerkenswerteste Aspekt im Bericht von GE Aerospace ist der Zuverlässigkeitswert des Triebwerks. Es wird angegeben, dass die Dispatch-Zuverlässigkeit bei 99,98 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass nahezu alle geplanten Flüge ohne triebwerksbedingte technische Verzögerungen durchgeführt wurden.

Die GEnx-Familie wird nicht nur im Boeing 787 Dreamliner, sondern auch in Boeing 747-8-Flugzeugen eingesetzt. Die seit 2011 im Dienst befindliche GEnx-2B-Version hat 24 Millionen Flugstunden gesammelt. Insgesamt haben alle Triebwerke der Serie 75 Millionen Betriebsstunden und fast 12 Millionen Flugzyklen erfolgreich absolviert.

Im letzten Jahrzehnt haben die Ingenieure von GE Aerospace unermüdlich an der Verbesserung der Triebwerkslebensdauer gearbeitet. Durch die Modernisierung der Hochdruckturbinenschaufeln und der Brennkammerbeschichtungen wurde das Wartungsintervall unter schwierigen klimatischen Bedingungen mehr als verdoppelt.

Position auf dem Luftfahrtmarkt

Die GEnx-Serie ist zum am schnellsten verkauften Großraumtriebwerk in der Geschichte von GE Aerospace geworden. Bisher hat das Unternehmen über 3.000 dieser Einheiten ausgeliefert. Diese Zahl wächst im Einklang mit den Plänen von Boeing, die Produktionsraten des 787 Dreamliner zu erhöhen.

Auch auf dem Luftfahrtmarkt von Usbekistan spielen Boeing 787 Dreamliner eine wichtige Rolle. Die Effizienz und Sicherheit dieser Flugzeuge in der Flotte des nationalen Fluggesellschafts werden durch diese hochtechnologischen Triebwerke gewährleistet. Durch die Steigerung der Liefermengen strebt GE Aerospace an, seine Position in der globalen Luftfahrtlogistik weiter zu festigen.