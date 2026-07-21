Neues Zahlungssystem für KI-Agenten: Startup Natural sammelt 30 Millionen Dollar ein

Mit der Entwicklung von KI-Technologien haben digitale Agenten begonnen, komplexe Aufgaben wie die Suche nach Spediteuren, Preisvergleiche und die Logistikplanung eigenständig zu erledigen. Bei Zahlungen sind diese Systeme jedoch weiterhin auf menschliches Eingreifen angewiesen. Das Startup Natural hat 30 Millionen Dollar investiert, um genau dieses Problem zu lösen: den Aufbau einer autonomen Zahlungsinfrastruktur für KI-Agenten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das aktuelle Finanzsystem, einschließlich Kreditkarten und Banküberweisungen (ACH), ist hauptsächlich auf von Menschen durchgeführte Transaktionen ausgelegt. Diese Infrastruktur ist für autonom arbeitende KI-Agenten zu langsam und unpraktisch. Das Projekt Natural zielt darauf ab, das Finanzsystem von Grund auf neu zu gestalten und mit Giganten wie Stripe zu konkurrieren.

Eine neue Finanzschicht für Agenten

Natural wurde 2025 von Kahlil Lalji, Eric Wang und Walt Leung gegründet. Lalji ist ein erfahrener Unternehmer, der zuvor das Startup Ivella, das Bankdienstleistungen für Paare anbot, erfolgreich verkauft hat. Er ist der Ansicht, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit von KI-Agenten die aktuelle Finanzarchitektur weit überholt hat und das Schließen dieser Lücke eine der wichtigsten Aufgaben im Technologiesektor heute ist.

Laut TechCrunch bezeichnet sich Natural selbst als "Agent-Koordinierungsschicht". Dieses System ermöglicht es KI-Agenten, Gelder zu speichern, zu übertragen und eigenständig mit anderen Agenten oder Menschen abzurechnen. Durch die Integration der Natural-Infrastruktur in ihre Systeme können Unternehmen ihren digitalen Assistenten finanzielle Freiheit gewähren.

Die Investitionsrunde wurde von Kirsten Green, Leiterin der Venture-Firma Forerunner, geleitet. Nach dieser Phase erreichte die Gesamtfinanzierung des Startups 40 Millionen Dollar. Green betonte, dass Natural ehrgeizige Pläne verfolgt, die nicht nur die Zahlungsabwicklung umfassen, sondern auch das Management strittiger Transaktionen und die Anpassung der gesamten Zahlungsinfrastruktur an das KI-Zeitalter.

Wettbewerb und Zukunftsaussichten

Obwohl globale Zahlungssysteme wie Stripe derzeit den Markt dominieren, liegt ihr Hauptaugenmerk weiterhin auf dem Handel zwischen Menschen. Natural möchte sich durch seine enge Spezialisierung und Anpassungsfähigkeit an autonome Systeme abheben. Dies könnte in Zukunft auch für Länder wichtig werden, die sich in einer schnellen digitalen Transformation befinden, da lokalisierte KI-Agenten die Möglichkeit erhalten, eigenständig auf internationalen Märkten zu agieren.

Im Rahmen des Projekts werden folgende Kernbereiche entwickelt:

Direkte Transaktionen zwischen KI-Agenten;

Zahlungsautorisierung ohne menschliches Eingreifen;

Automatisierte Finanzberichterstattung und Sicherheitsprotokolle;

Intelligentes Managementsystem für Streitfälle und Rückbuchungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Startup Natural den Grundstein für eine neue Ära legt, in der KI nicht nur beratend tätig ist, sondern zu einem vollwertigen Wirtschaftssubjekt wird. Das neue Kapital in Höhe von 30 Millionen Dollar wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Team zu erweitern und seine technologische Basis zu perfektionieren.