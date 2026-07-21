Ronaldo Nazario bezweifelt die Teilnahme von Cristiano Ronaldo an der Weltmeisterschaft 2030

Ein indirekter Dialog zwischen zwei Legenden der Fußballwelt hat die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Der legendäre brasilianische Stürmer Ronaldo Nazario teilte seine Gedanken zur Zukunft des portugiesischen Kapitäns Cristiano Ronaldo. Seiner Meinung nach holt die Zeit den 39-jährigen Angreifer ein, was es immer schwieriger macht, an hochkarätigen internationalen Turnieren teilzunehmen. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com sprach der Brasilianer Ronaldo, bekannt unter dem Spitznamen „O Fenômeno“, in einem Interview mit ESPN über die körperliche Verfassung seines Zeitgenossen und Stars wie Neymar. Er betonte, dass in der Karriere eines Profisportlers ein Punkt erreicht wird, an dem der Körper alles bestimmt, und dieser Prozess ist unaufhaltsam.

Der Kampf zwischen Körper und Geist

Basierend auf seiner eigenen Erfahrung erklärte Ronaldo Nazario die Probleme im Zusammenhang mit Verletzungen und dem Älterwerden. „Normalerweise warnt dich der Körper, dass du nicht mehr weitermachen kannst. Ich denke, sowohl Cristiano als auch Neymar haben einen Punkt erreicht, an dem sie sich mit ihrem Körper arrangieren müssen. Es ist sehr schwer, den Kampf gegen den Körper zu gewinnen“, sagt der zweifache Weltmeister.

Der ehemalige brasilianische Spieler glaubt, dass es einen großen Unterschied zwischen der Saudi Pro League und großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft gibt. Obwohl Cristiano Ronaldo derzeit produktiv für Al-Nassr spielt, erfordert die Intensität auf internationaler Bühne ein völlig anderes Niveau.

Ziele für 2030 und realistische Möglichkeiten

„Vielleicht hat er immer noch das Niveau, um in Saudi-Arabien zu spielen, aber wenn es um die Weltmeisterschaft geht, wird es viel schwieriger. Das Niveau und die Anforderungen dort sind viel höher“, fügte Ronaldo Nazario hinzu. Diese Kommentare sind besonders relevant vor dem Hintergrund der Gerüchte über Cristiano Ronaldos Wunsch, an den Weltmeisterschaften 2026 und sogar 2030 teilzunehmen.

Es ist bekannt, dass der Brasilianer Ronaldo seine Karriere aufgrund schwerer Knieverletzungen vorzeitig beenden musste. Ihm zufolge entscheidet am Ende der Körper für uns, trotz der unendlichen Liebe zum Fußball. Er erklärte, dass sein Geist zwar immer noch auf dem Platz agieren möchte, sein Körper dies jedoch nicht mehr zulässt.

Heute bricht Cristiano Ronaldo weiterhin Rekorde für Al-Nassr. Im Jahr 2030 wird er jedoch 45 Jahre alt sein. In der Fußballwelt wird intensiv darüber diskutiert, ob er der Nationalmannschaft in diesem Alter noch helfen kann. Die Warnung von Ronaldo Nazario ist ein Zeichen dafür, dass die Gesetze der Natur siegen, egal wie stark moderne Medizin und Disziplin auch sein mögen.