Unai Emery holt seinen ehemaligen Schützling nach England: Aston Villa und Milan stehen kurz vor einer Einigung

·32·Sport
Unai Emery holt seinen ehemaligen Schützling nach England: Aston Villa und Milan stehen kurz vor einer Einigung

Aston Villa, das seine Position in der Premier League festigt, verstärkt weiterhin seinen Kader. Cheftrainer Unai Emery möchte einen Verteidiger verpflichten, den er bestens kennt. Es handelt sich um den Ecuadorianer Pervis Estupinan, der derzeit für Milan spielt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Tuttosport sind die Verhandlungen zwischen den Parteien in eine entscheidende Phase eingetreten. Unai Emery und Estupinan haben bereits früher beim spanischen Verein Villarreal erfolgreich zusammengearbeitet. Der Trainer schätzt die Fähigkeiten des Ecuadorianers sehr und möchte ihn im Kader von Aston Villa sehen, während das Team um einen Champions-League-Platz kämpft.

Warum verkauft Milan seinen Stammverteidiger?

Die Führung des italienischen Giganten Milan strebt an, durch diesen Transfer das finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen. Das Team gab im Sommertransferfenster über 100 Millionen Euro für Spieler wie Goncalo Ramos und Mario Gila aus. Nun ist der Verein gezwungen, einige Spieler zu verkaufen, um das Haushaltsdefizit zu decken.

Berichten zufolge plant Milan, mit dem Transfer von Estupinan zwischen 15 und 18 Millionen Euro einzunehmen. Für Aston Villa stellt diese Summe kein Problem dar, da der Verein kürzlich 117 Millionen Pfund durch den Verkauf von Morgan Rogers eingenommen hat. Die Birminghamer beabsichtigen, einen Teil dieser Mittel zur Stärkung der Abwehrreihe zu verwenden.

Aston Villa beschränkt sich nicht nur auf die Defensive. Das Team hat bereits seinen Transferrekord gebrochen, indem es den Schweizer Star Johan Manzambi vom SC Freiburg verpflichtete. Unai Emery hat das Ziel, das Team sowohl in der heimischen Liga als auch auf internationaler Bühne wettbewerbsfähig zu machen.

Weitere Veränderungen im Kader von Milan

Der neue Cheftrainer von Milan, Ruben Amorim, arbeitet ebenfalls an der Optimierung des Kaders. Neben Estupinan könnte auch der US-Nationalspieler Yunus Musah das Team verlassen. Der englische Verein Leeds United zeigt Interesse an ihm, wobei die Ablösesumme auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt wird.

Während Milan versucht, junge Talente wie Christian Comotto und Francesco Camarda zu halten, prüft der Verein Angebote für Spieler wie Filippo Terracciano und Warren Bondo. Der deutsche Verein Stuttgart und der italienische Klub Udinese sind in den Kampf um Bondo eingestiegen.

Diese Premier-League-Transfers sind für Fußballfans interessant, da Aston Villa in den letzten Jahren ein Niveau erreicht hat, auf dem sie die Top-Sechs-Teams ernsthaft herausfordern können. Emerys taktische Schachzüge zeugen von den Ambitionen des Teams für die kommende Saison.

Aston VillaMilanUnai EmeryTransfersFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Tolaganovs Tor in der 90. Minute rettet Usbekistan U20 vor der NiederlageTolaganovs Tor in der 90. Minute rettet Usbekistan U20 vor der NiederlageHeute, 01:18Bayern München verlängert Vertrag mit ihrem fleißigsten Spieler Konrad LaimerBayern München verlängert Vertrag mit ihrem fleißigsten Spieler Konrad LaimerHeute, 01:12Hat Guardiola Italien eine Absage erteilt? Die Chancen sinkenHat Guardiola Italien eine Absage erteilt? Die Chancen sinkenHeute, 01:11Lionel Messi äußert sich erstmals nach der Niederlage im WM-Finale 2026Lionel Messi äußert sich erstmals nach der Niederlage im WM-Finale 2026Heute, 00:59Ronaldo Nazario bezweifelt die Teilnahme von Cristiano Ronaldo an der Weltmeisterschaft 2030Ronaldo Nazario bezweifelt die Teilnahme von Cristiano Ronaldo an der Weltmeisterschaft 2030Heute, 00:37Messi und 9 weitere Spieler kehrten nicht nach Argentinien zurück: Der Grund ist bekanntMessi und 9 weitere Spieler kehrten nicht nach Argentinien zurück: Der Grund ist bekanntGestern, 23:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis