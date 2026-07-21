Unai Emery holt seinen ehemaligen Schützling nach England: Aston Villa und Milan stehen kurz vor einer Einigung

Aston Villa, das seine Position in der Premier League festigt, verstärkt weiterhin seinen Kader. Cheftrainer Unai Emery möchte einen Verteidiger verpflichten, den er bestens kennt. Es handelt sich um den Ecuadorianer Pervis Estupinan, der derzeit für Milan spielt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Tuttosport sind die Verhandlungen zwischen den Parteien in eine entscheidende Phase eingetreten. Unai Emery und Estupinan haben bereits früher beim spanischen Verein Villarreal erfolgreich zusammengearbeitet. Der Trainer schätzt die Fähigkeiten des Ecuadorianers sehr und möchte ihn im Kader von Aston Villa sehen, während das Team um einen Champions-League-Platz kämpft.

Warum verkauft Milan seinen Stammverteidiger?

Die Führung des italienischen Giganten Milan strebt an, durch diesen Transfer das finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen. Das Team gab im Sommertransferfenster über 100 Millionen Euro für Spieler wie Goncalo Ramos und Mario Gila aus. Nun ist der Verein gezwungen, einige Spieler zu verkaufen, um das Haushaltsdefizit zu decken.

Berichten zufolge plant Milan, mit dem Transfer von Estupinan zwischen 15 und 18 Millionen Euro einzunehmen. Für Aston Villa stellt diese Summe kein Problem dar, da der Verein kürzlich 117 Millionen Pfund durch den Verkauf von Morgan Rogers eingenommen hat. Die Birminghamer beabsichtigen, einen Teil dieser Mittel zur Stärkung der Abwehrreihe zu verwenden.

Aston Villa beschränkt sich nicht nur auf die Defensive. Das Team hat bereits seinen Transferrekord gebrochen, indem es den Schweizer Star Johan Manzambi vom SC Freiburg verpflichtete. Unai Emery hat das Ziel, das Team sowohl in der heimischen Liga als auch auf internationaler Bühne wettbewerbsfähig zu machen.

Weitere Veränderungen im Kader von Milan

Der neue Cheftrainer von Milan, Ruben Amorim, arbeitet ebenfalls an der Optimierung des Kaders. Neben Estupinan könnte auch der US-Nationalspieler Yunus Musah das Team verlassen. Der englische Verein Leeds United zeigt Interesse an ihm, wobei die Ablösesumme auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt wird.

Während Milan versucht, junge Talente wie Christian Comotto und Francesco Camarda zu halten, prüft der Verein Angebote für Spieler wie Filippo Terracciano und Warren Bondo. Der deutsche Verein Stuttgart und der italienische Klub Udinese sind in den Kampf um Bondo eingestiegen.

Diese Premier-League-Transfers sind für Fußballfans interessant, da Aston Villa in den letzten Jahren ein Niveau erreicht hat, auf dem sie die Top-Sechs-Teams ernsthaft herausfordern können. Emerys taktische Schachzüge zeugen von den Ambitionen des Teams für die kommende Saison.