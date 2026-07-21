AMD Zen 6 Prozessor stellt Rekord unter mobilen x86-Chips im Geekbench-Test auf

Der in Kürze erwartete neue mobile Prozessor von AMD auf Basis der Zen 6-Architektur hat im Geekbench-Test ein beeindruckendes Ergebnis erzielt. Dieses Engineering-Sample aus der Medusa Point-Familie beansprucht für sich, einen neuen Industriestandard zu setzen, indem es die höchste Single-Core-Leistung unter den für Laptops konzipierten x86-Chips demonstriert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es wird vermutet, dass dieser Chip, der voraussichtlich unter der Modellnummer Ryzen AI 9 565 erscheinen wird, im Single-Core-Test 3329 Punkte und im Multi-Core-Test 16.555 Punkte erzielt hat. Laut ixbt.com wurden die Tests auf der AMD Plum-MDS1-Plattform durchgeführt, was einen deutlichen Leistungszuwachs gegenüber früheren Leaks zeigt. Insbesondere durch Softwareoptimierungen konnte eine Steigerung von 5 % im Single-Core-Modus und fast 10 % im Multi-Core-Modus beobachtet werden.

Technische Spezifikationen und Leistungskennzahlen

Laut den Einträgen in der Geekbench-Datenbank verfügt dieser 10-Kern-Chip über eine Basistaktfrequenz von 2 GHz und kann bei maximaler Auslastung auf bis zu 5,37 GHz takten. Auch der Cache-Speicher ist beachtlich: Er ist mit 10 MB L2- und 32 MB L3-Cache ausgestattet. Mit diesen Werten nähert er sich sogar den Ergebnissen einiger Desktop-Prozessoren, wie dem Ryzen 9 9900X und dem Ryzen 7 9800X3D.

Im Single-Core-Test wurde der neue AMD-Prozessor lediglich vom ARM-basierten Qualcomm Snapdragon X2 Elite-Chip übertroffen. Innerhalb des traditionellen x86-Ökosystems ist es ihm jedoch gelungen, alle derzeit auf dem Markt erhältlichen mobilen Prozessoren zu übertreffen. Dies verspricht Laptop-Nutzern eine beispiellose Geschwindigkeit bei anspruchsvollen Aufgaben und Spielen.

Marktposition und Wettbewerb

Medusa Point-Chips werden die Basis der zukünftigen Ryzen AI 500-Serie bilden und die aktuelle Ryzen AI 400-Familie ersetzen. Interessanterweise zeigt dieser Prozessor, obwohl er für das Mainstream-Laptop-Segment gedacht ist, Leistungsdaten, die nahe an das leistungsstarke Flaggschiff Ryzen AI Max+ 390 heranreichen. Im Vergleich zum aktuellen Ryzen AI 9 365 ist der Vertreter der neuen Generation Berichten zufolge fast 33 % schneller.

Mit dieser Neuerung bereitet sich AMD auf einen ernsthaften Wettbewerb gegen die kommende Panther Lake-Architektur von Intel vor. Zudem entwickelt das Unternehmen eine separate Gator Range-Linie für leistungsstärkere Laptops. Es ist zu beachten, dass sich die endgültigen Werte für Frequenzen und Energieverbrauch bis zur Markteinführung der kommerziellen Modelle noch ändern können.

Es wird erwartet, dass das Erscheinen von Laptops auf Basis dieser Technologie das Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung im Segment der mobilen Workstations und Gaming-Laptops verändern wird. Die Zen 6-Architektur könnte neue Horizonte nicht nur bei der Geschwindigkeit, sondern auch bei der Energieeffizienz eröffnen.