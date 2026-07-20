Der Wettlauf um faltbare Geräte auf dem Smartphone-Markt erreicht eine neue Stufe. Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi bereitet sich auf die Vorstellung seines nächsten Flaggschiffs vor: das Mix Fold 5. Die ersten im Internet aufgetauchten „Live“-Fotos zeigen, dass das neue Gerät die Branchenführer nicht nur technisch, sondern auch optisch überraschen wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut Informationen von ixbt.com ist ein technisches Muster mit dem Codenamen „Lhasa“ im Netz aufgetaucht. Die Designlinien des Geräts ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, da sie den mit Spannung erwarteten Konzepten des iPhone Ultra und des Samsung Galaxy Z Fold 8 sehr ähnlich sind. Dies unterstreicht das Bestreben der Marke Xiaomi, eine noch stärkere Position im Premium-Segment einzunehmen.

Technische Möglichkeiten und die neue Plattform

Der unerwartetste Aspekt des Mix Fold 5 betrifft die Hardware. Normalerweise setzen Flaggschiffe auf Snapdragon-Chips, doch bei diesem Gerät wird erwartet, dass es auf der hauseigenen Xiaomi Xring O3 Plattform läuft. Als Software wurde das neue HyperOS 4 auf Basis von Android 17 gewählt. Dies ist auch für Nutzer in Usbekistan interessant, da das Unternehmen den Fokus auf die weitere Optimierung seines Ökosystems legt.

Der Hauptbildschirm des Geräts misst 7,5–7,6 Zoll, wobei die Falte an der Knickstelle nahezu unsichtbar gemacht wurde. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wirkt das Gehäuse etwas breiter und kompakter, was die Einhandbedienung deutlich komfortabler macht.

Kamera und Autonomie

Xiaomi setzt die Tradition der Zusammenarbeit mit Leica im Bereich Optik fort. Auf der Rückseite des Smartphones befindet sich ein horizontal angeordneter Kamerablock mit dem Logo der berühmten deutschen Marke. Der Hauptsensor soll eine Auflösung von 200 MP bieten, was zu den höchsten Werten bei faltbaren Smartphones zählt.

Weitere wichtige Merkmale des Geräts sind:

Ein leistungsstarker 6000 mAh Akku;

Technologie für kabelloses Laden;

Wasserschutzsystem;

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner.

Es wird erwartet, dass die offizielle Präsentation des Xiaomi Mix Fold 5 im August dieses Jahres stattfinden wird. Der Einstiegspreis des Geräts auf dem chinesischen Markt soll bei etwa 1400 Dollar liegen. Sollten sich diese Informationen bestätigen, wird das neue Flaggschiff ein würdiger Konkurrent für die teuersten Modelle von iPhone und Samsung sein.