Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat sich überraschend dazu entschlossen, seine Pläne für die Einführung seiner nächsten Flaggschiff-Smartphone-Familie zu ändern. Insider-Informationen zufolge beschleunigt das Unternehmen nicht nur den Veröffentlichungstermin der Geräte, sondern führt auch eine grundlegende Reform der Flaggschiff-Hierarchie durch. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Marke auf dem Weltmarkt zu stärken. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen des bekannten Insiders Yogesh Brar wird erwartet, dass die Smartphones der Xiaomi 18-Serie zwei Monate früher als üblich debütieren, nämlich bereits im Dezember dieses Jahres. In den Vorjahren stellte das Unternehmen seine neuen Flaggschiffe eher in den Frühlingsmonaten vor. Eine solch eilige Entscheidung lässt sich durch den Wunsch erklären, sich einen Vorteil im Wettbewerb mit anderen großen Marktteilnehmern, insbesondere Samsung und Apple, zu verschaffen.

Pro Max ersetzt Ultra

Der sensationellste Aspekt der neuen Gerätegeneration ist, dass es in der Xiaomi 18-Serie keine Ultra-Version geben wird, an die wir uns gewöhnt haben. Das Unternehmen hat beschlossen, das Modell mit den höchsten technischen Spezifikationen Xiaomi 18 Pro Max zu nennen. Somit wird die neue Linie aus drei Hauptmodellen bestehen: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max.

Diese strategische Änderung ähnelt eher dem Benennungssystem von Apple für iPhone-Modelle. Indem Xiaomi sein leistungsstärkstes Flaggschiff "Pro Max" nennt, möchte das Unternehmen den Verbrauchern deutlicher vermitteln, dass dieses Gerät die höchste Technologiestufe verkörpert. Das Xiaomi 18 Pro Max wird der Spitzenreiter der Serie in Bezug auf Kamera, Bildschirm und Ladekapazitäten sein.

Laut dem Bericht von ixbt.com hat Yogesh Brar, der diese Informationen verbreitet hat, bereits zuvor die Funktionen von Geräten wie dem Redmi A1, Pixel 7 und Pixel 7 Pro sowie dem OnePlus 11 vor deren Veröffentlichung präzise vorhergesagt. Aus diesem Grund werden diese Berichte über die Xiaomi 18-Serie in der Technologiewelt mit großem Vertrauen aufgenommen.

Für Technologie-Enthusiasten in Usbekistan bedeutet diese Nachricht, dass Xiaomi-Flaggschiffe noch früher auf dem lokalen Markt erscheinen werden. Normalerweise erreichen die neuen Modelle wenige Wochen nach der Präsentation in China auch unsere Ladenregale. Es wird erwartet, dass die Strategieänderungen dazu beitragen, die Position der Marke Xiaomi im Premium-Segment zu festigen.