Innovation in der Weltraumtechnik: Roskosmos präsentiert riesige 12-Meter-Antenne

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Innovation in der Weltraumtechnik: Roskosmos präsentiert riesige 12-Meter-Antenne

Ingenieure des russischen Unternehmens Reshetnev haben einen faltbaren Antennenreflektor der nächsten Generation für Raumfahrzeuge mit einem Durchmesser von 12 Metern entwickelt. Dieses Gerät, das als „Weltraum-Regenschirm“ bezeichnet wird, unterscheidet sich durch seine Konstruktion und technischen Möglichkeiten deutlich von früheren Modellen und dient dazu, die Effizienz zukünftiger Satelliten zu steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von Ixbt.com besteht die Hauptbesonderheit der neuen Entwicklung in einem völlig neuen Schema zum Zusammenlegen des reflektierenden Netzes. Diese Methode ermöglicht es, den Reflektor vor dem Flug in einen sehr kompakten Zustand zu bringen. Dadurch passt die riesige Antenne problemlos in den engen Raum der Nutzlastverkleidung der Trägerrakete, was aus logistischer und technischer Sicht ein großer Fortschritt ist.

Vereinfachter Mechanismus und hohe Zuverlässigkeit

Das Entfalten komplexer Strukturen im Weltraum war schon immer ein riskanter Prozess. Bei dem neuen Projekt ist es den Ingenieuren gelungen, dieses Problem zu lösen. Nun wird die Antenne nach Erreichen der Umlaufbahn mit nur einem einzigen Antrieb in Betriebsposition gebracht. Die Vereinfachung des Mechanismus erhöht dessen Zuverlässigkeit um ein Vielfaches, da weniger bewegliche Teile eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit bedeuten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gewichtsreduzierung des Geräts. Die Entwickler konnten die Gesamtmasse des Reflektors um etwa 5 Prozent senken. Da in der Weltraumtechnik jedes Kilogramm Nutzlast zählt, ermöglicht dieser Wert Einsparungen bei den Startkosten und schafft zusätzlichen Platz für andere wissenschaftliche Geräte.

Derzeit wurde ein Prototyp des neuen Geräts fertiggestellt und hat alle erforderlichen Tests erfolgreich bestanden. Experten betonen, dass diese Technologie in Kommunikationssatelliten, meteorologischen Geräten und Sonden für die Tiefraumforschung weit verbreitet sein wird.

Diese Neuerung wird im Rahmen der zukunftsorientierten Weltraumprogramme Russlands umgesetzt. In der nächsten Phase ist geplant, diese 12-Meter-„Regenschirme“ auf echten Raumfahrzeugen zu installieren und sie im offenen Weltraum zu testen. Solche technologischen Lösungen tragen dazu bei, die Qualität von Satellitensignalen zu verbessern und die Datenabdeckung zu erweitern.

RoskosmosWeltraumTechnologieSatellitRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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