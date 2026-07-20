Adobe stellt neue App vor, die Fotos mithilfe von KI kritisiert

Adobe hat im Rahmen seines experimentellen Projekts Project Indigo seine Kamera-App für iOS-Nutzer aktualisiert. Die Anwendung nimmt nun nicht nur Fotos auf, sondern analysiert das aufgenommene Bild mithilfe von KI und gibt professionelle Empfehlungen zur Qualität. Diese Technologie fungiert als virtueller Mentor, der Hobbyfotografen dabei hilft, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die Project Indigo-App wurde letztes Jahr eingeführt und war anfangs für ihre professionellen Steuerelemente und Funktionen zur Erstellung hochauflösender Bilder bekannt. In der neuen Version bewertet ein auf großen Sprachmodellen (LLM) basierendes System die Komposition, Beleuchtung und den Farbumfang des Fotos. Das Projekt wird von Marc Levoy geleitet, einem renommierten Experten, der zuvor die Kameras der Google Pixel-Smartphones optimiert hat.

Bildanalyse und intelligente Empfehlungen

Die wichtigste Neuerung der App ist die Funktion zur kritischen Bildbetrachtung. Das System gibt eine "professionelle" Einschätzung zur emotionalen Wirkung und den technischen Aspekten der Aufnahme ab. Es gibt dem Nutzer beispielsweise konkrete Anweisungen, wie er den Bildausschnitt verbessern, die Belichtung anpassen oder störende Objekte aus dem Bild entfernen kann.

Marc Levoy betont, dass die meisten generativen KI-Tools auf Text-Prompts basieren, es aber oft schwierig ist, die richtige Eingabe für ein perfektes Ergebnis zu finden. Daher muss der Nutzer bei Project Indigo keine komplexen Befehle schreiben – alle Prozesse werden über fertige Schaltflächen und deterministische Algorithmen gesteuert.

Ein neues Level der Objektentfernung

In herkömmlichen Bearbeitungsprogrammen wie Apple Photos oder Google Photos erfordert das Entfernen eines unerwünschten Objekts eine manuelle Auswahl. Die neue Technologie von Adobe analysiert das Bild automatisch und erkennt störende Elemente selbstständig. Nutzer können mit speziellen Schaltern (Toggles) sofort Folgendes entfernen:

Zufällige Personen im Hintergrund;

Stromleitungen und Masten;

Mülleimer und Straßenabfall;

Barrieren und Zäune;

Fahrzeuge, die ins Bild geraten sind.

Laut ixbt.com ist die Qualität der Systemleistung erstaunlich hoch. Nach dem Entfernen der Objekte bleiben keine künstlichen Spuren oder Artefakte im Bild zurück. Zudem gibt die App Tipps, wie man ein vorhandenes Foto mit Adobe Lightroom noch attraktiver gestalten kann.

Obwohl sich diese Funktionen derzeit in der Testphase befinden, bilden sie die Grundlage für zukünftige Kernprodukte von Adobe. Es wird erwartet, dass diese Technologie die Kultur der mobilen Fotografie auf ein neues Niveau heben wird.