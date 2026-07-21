Honor Robot Phone stellt Rekord auf: Neues Flaggschiff wird zum beliebtesten Smartphone der Unternehmensgeschichte

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Honor Robot Phone stellt Rekord auf: Neues Flaggschiff wird zum beliebtesten Smartphone der Unternehmensgeschichte

Der chinesische Tech-Gigant Honor hat den Start der Vorbestellungsphase für sein revolutionäres Robot Phone bekannt gegeben. Offiziellen Unternehmensangaben zufolge hat das Interesse am neuen Modell die Erwartungen weit übertroffen und bereits am ersten Tag alle Rekorde früherer Flaggschiffe der Marke gebrochen. Noch vor dem offiziellen Verkaufsstart zeigen Nutzer eine beispiellose Nachfrage nach diesem ungewöhnlichen Gadget. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie das Portal Ixbt.com meldet, hat der Hersteller zwar noch keine genauen Zahlen genannt, bestätigte jedoch, dass die Anzahl der Vorbestellungen für das Robot Phone alle bisherigen Erfolge des Unternehmens übertroffen hat. Es wird erwartet, dass das Smartphone mit seiner ungewöhnlichen Konstruktion und seinen AI-basierten Funktionen ein neues Kapitel im High-End-Segment aufschlägt.

Technologische Innovation: 4D-mechanischer Stabilisator

Das Hauptmerkmal des Robot Phone ist sein 4D-mechanischer Gimbal aus einer Titanlegierung, der über vier Freiheitsgrade verfügt. Dieser Mechanismus kann die Kamera in nur 0,8 Sekunden in die Arbeitsposition bringen. Zudem bietet er eine 360-Grad-Rotation, eine intelligente Positionierung in 90- und 180-Grad-Schritten sowie eine hochpräzise Stabilisierung auf CIPA 5.5-Niveau.

Auch die technischen Fähigkeiten der Kamera sind auf professionellem Niveau: Das Gerät ist mit einem 200 MP Hauptmodul, einer 50 MP Ultraweitwinkelkamera und einem weiteren 200 MP Periskop-Teleobjektiv ausgestattet. Ein solches optisches System wird zweifellos neue Standards in der mobilen Fotografie setzen.

Preis und Sonderangebote

Honor bietet Kunden, die vorbestellen, eine Reihe von Vorteilen. Insbesondere erhalten Käufer folgende Boni:

  • Ein Jahr Garantie auf den Austausch des mechanischen Stabilisators;
  • Speziell entworfenes Case und magnetische Basis;
  • Spezielle Trageschlaufe für eine komfortable Nutzung;
  • Honor Magic Cube Universal-Ladegerät.
Der Einstiegspreis des Smartphones liegt bei 2200 Dollar. Dieser Preis positioniert das Gerät im Premium-Segment und unterstreicht die komplexen technologischen Lösungen, die darin verbaut sind. Da die Marke viele Fans hat, wird die Ankunft des neuen Flaggschiffs bei Technikbegeisterten mit Sicherheit auf großes Interesse stoßen.

Der offizielle Verkaufsstart des Robot Phone erfolgt im nächsten Monat. Experten sind der Meinung, dass Honor mit diesem Schritt nicht nur mit Giganten wie Apple und Samsung konkurriert, sondern auch eine völlig neue Richtung im Smartphone-Design vorgibt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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