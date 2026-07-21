Alejandro Garnacho verlässt Chelsea: Aston Villa steht vor Transfer

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Alejandro Garnacho verlässt Chelsea: Aston Villa steht vor Transfer

Der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft und des FC Chelsea, Alejandro Garnacho, steht nach einer enttäuschenden Zeit beim Londoner Klub vor einem Vereinswechsel. Ein weiterer Vertreter der Premier League, Aston Villa, hat bei den Verhandlungen über die Verpflichtung des jungen Talents erhebliche Fortschritte erzielt. Der Verein aus Birmingham ist zum Hauptanwärter auf den Flügelspieler geworden, der einst als eines der größten Versprechen von Manchester United galt. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut BBC hat Aston Villa bereits ein offizielles Angebot bei der Chelsea-Führung eingereicht. Die Vereinbarung sieht vor, dass der 21-Jährige zunächst auf Leihbasis in den Villa Park wechselt, wobei eine Kaufpflicht erwartet wird. Dieser Transfer wird als ideale Gelegenheit für Garnacho gesehen, seine "Albtraum-Zeit" an der Stamford Bridge zu beenden.

Transferdetails und Preise

Chelsea hatte den Spieler letzten Monat für etwa 43 Millionen Pfund (58 Millionen Dollar) zum Verkauf angeboten. Interessanterweise könnte dieser Transfer Teil eines größeren Deals zwischen den beiden Vereinen sein. Berichten zufolge haben sich die Londoner bereit erklärt, eine Rekordsumme von 117 Millionen Pfund für Aston Villa-Stürmer Morgan Rogers zu zahlen. Diese komplexe Transferkette ermöglicht es beiden Klubs, ihre Kader zu optimieren.

Alejandro Garnacho kam im September letzten Jahres für 40 Millionen Pfund von Manchester United zum FC Chelsea. Doch das Leben in der Hauptstadt verlief nicht wie erhofft. In der vergangenen Saison absolvierte er 43 Pflichtspiele, erzielte dabei 8 Tore und gab 4 Vorlagen. Dennoch überzeugten seine Effizienz und sein Leistungsniveau in der Premier League weder die Vereinsführung noch die Fans.

Konflikt in Manchester und die Zukunft

Garnachos Abschied von Manchester United war ebenfalls von Schlagzeilen begleitet. Ein Zerwürfnis mit Cheftrainer Ruben Amorim führte zum Rauswurf des Spielers. Berichten zufolge riet der portugiesische Trainer Garnacho vor der gesamten Mannschaft auf dem Trainingsgelände, "zu beten", um einen neuen Verein zu finden, was das Ende seiner Zeit in Manchester besiegelte.

Da der Kader von Chelsea derzeit überbesetzt ist und neue Flügelspieler, darunter Morgan Rogers sowie Geovany Quenda von Sporting CP, erwartet werden, ist klar, dass für Garnacho kein Platz mehr in der Startelf ist. Aston Villa-Trainer Unai Emery glaubt an das Potenzial des Argentiniers und sieht ihn als Schlüsselkandidaten zur Verstärkung der Offensive.

Der Transfer soll in den kommenden Tagen offiziell abgeschlossen werden. Sollte der Deal zustande kommen, wird Garnacho versuchen, bei einem Team, das um die Champions-League-Plätze kämpft, zu alter Form zurückzufinden.

Alejandro GarnachoChelseaAston VillaTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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