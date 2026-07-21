Bombardier Global 8000: Das schnellste Passagierflugzeug seit der Concorde-Ära

In der Welt der Luftfahrt wurde ein neuer Rekord aufgestellt: Der Business-Jet Global 8000 von Bombardier ist zum schnellsten zivilen Flugzeug seit der legendären Concorde geworden. Das Flugzeug bewies seine technischen Fähigkeiten in der Praxis, indem es die Strecke von Los Angeles nach Farnborough, Großbritannien, in Rekordzeit zurücklegte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com erreichte die Global 8000 während des Fluges eine Geschwindigkeit von 1140 km/h (0,93 Mach). Trotz starkem Gegenwind wurde die 8700 Kilometer lange Strecke in nur 8 Stunden und 46 Minuten bewältigt. Dieser Wert liegt etwa 2,2 Prozent über dem bisherigen Rekord auf dieser Strecke. Der Flug fand im Vorfeld des offiziellen Debüts auf der Farnborough International Airshow 2026 statt.

Die Kombination aus Geschwindigkeit und Reichweite

Die Bombardier Global 8000 beeindruckt nicht nur durch ihre Geschwindigkeit, sondern auch durch ihre Reichweite. Die Höchstgeschwindigkeit des Flugzeugs kann 0,95 Mach erreichen, und die Reichweite beträgt 8000 Seemeilen (ca. 14.800 km). Solche technischen Spezifikationen ermöglichen Nonstop-Flüge zwischen den größten Metropolen der Welt.

Die Entwickler haben sich nicht nur auf die Geschwindigkeit konzentriert, sondern auch besonderen Wert auf den Passagierkomfort gelegt. Der Luftdruck in der Kabine wird auf einem Niveau gehalten, das einer Höhe von nur 820 Metern über dem Meeresspiegel entspricht. Dies reduziert die Ermüdung der Passagiere bei Langstreckenflügen erheblich und entlastet den Körper.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Global 8000 in der Lage ist, auf kurzen und anspruchsvollen Flugplätzen zu starten und zu landen, die für viele andere Langstrecken-Business-Jets nicht zugänglich sind. Dies bietet einen großen logistischen Vorteil für Geschäftsleute und VIP-Kunden.

Ökologische Verantwortung und neue Standards

Bombardier gab zudem bekannt, dass das Modell Global 8000 eine Environmental Product Declaration (EPD) erhalten hat. Dieses Dokument bewertet unabhängig die Umweltauswirkungen des Flugzeugs über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg, von der Produktion bis zur Entsorgung.

Unternehmensvertreter betonten, dass Bombardier der weltweit einzige Hersteller von Business-Jets ist, der derzeit solch transparente Umweltberichte für seine Serienmodelle veröffentlicht. Dies zeigt, dass in der modernen Luftfahrt nicht nur Geschwindigkeit und Luxus, sondern auch der Umweltschutz zu einer Priorität werden.