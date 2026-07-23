ServiceNow investiert 40 Millionen US-Dollar in das indische Unternehmen BusinessNext

Der US-amerikanische Software-Riese ServiceNow hat 40 Millionen US-Dollar in BusinessNext investiert, einen führenden Anbieter von Banktechnologie in Indien. Durch diese Vereinbarung wird das 24 Jahre alte indische Unternehmen mit 700 Millionen US-Dollar bewertet, wobei ServiceNow einen Anteil von etwa 5 Prozent erwirbt. Dieser Schritt dient dazu, die KI-gestützte Automatisierung von Arbeitsabläufen auf dem globalen Finanzdienstleistungsmarkt weiter auszubauen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

BusinessNext hat seinen Sitz in Noida und betreut derzeit über 70 Banken in Indien, Südostasien, dem Nahen Osten und den USA. Zu den Kunden zählen renommierte Institutionen wie die Reserve Bank of India, die größte staatliche Bank des Landes, die State Bank of India, sowie der Gigant des Privatsektors, die HDFC Bank. Fast die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens stammt aus ausländischen Märkten.

Strategische Partnerschaft und globale Expansion

Laut TechCrunch zog BusinessNext-Gründer und CEO Nishant Singh eine Partnerschaft mit ServiceNow reinen Finanzinvestoren vor. Diese Wahl ermöglicht es dem Unternehmen, das globale Vertriebsnetz und die Infrastruktur von ServiceNow zu nutzen. Singh bezeichnete die Vereinbarung als eine "durch Finanzierung gestärkte strategische Partnerschaft" und plant, seine Produkte damit schneller in neue Märkte zu bringen.

Während ServiceNow für seine Stärke bei der Automatisierung von Unternehmensabläufen und Backend-Systemen bekannt ist, hat sich BusinessNext auf Front-Office-Prozesse für Banken spezialisiert. Die Kombination beider Unternehmen ermöglicht es, Finanzinstituten eine ganzheitliche Lösung anzubieten, die alle Phasen von der Kundeninteraktion bis hin zu internen Abläufen abdeckt.

"Autonomes Banking" und die Zukunft der KI

Das 2002 gegründete Unternehmen, das bis 2022 unter dem Namen CRMNext bekannt war, arbeitet in den letzten Jahren an einer "autonomen Banking"-Plattform. Die Einzigartigkeit der Plattform liegt in der Nutzung von KI-Agenten zur Automatisierung von Bankgeschäften, wobei sensible Daten gemäß den regulatorischen Anforderungen auf privater Infrastruktur gespeichert werden.

Kulmeet Bawa, Managing Director von ServiceNow für Indien und die SAARC-Region, betonte, dass sich der indische Finanzsektor derzeit im Übergang von digitalen Erlebnissen zu vollständig KI-gesteuerten Abläufen befindet. Diese Investition stärkt nicht nur die Position von ServiceNow auf dem asiatischen Markt, sondern trägt auch zur Modernisierung von Bankensystemen weltweit bei.

Im Rahmen dieser Partnerschaft stehen folgende Schwerpunkte im Fokus:

KI-gestützte Automatisierung von Bankprozessen;

Steigerung der Qualität des Kundenservices auf ein neues Niveau;

Einführung von Cloud-Technologien unter Gewährleistung der Datensicherheit;

Umsetzung gemeinsamer Vertriebsstrategien auf dem globalen Finanzmarkt.

BusinessNext erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 32 Millionen US-Dollar und ist eines der wenigen profitablen Technologie-Startups. Die Unterstützung durch einen Giganten wie ServiceNow wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Umsätze in den kommenden Jahren zu vervielfachen und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.