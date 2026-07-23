Anstieg der öffentlichen Kanäle im Max-Messenger: Abonnements übersteigen 285 Millionen

Die russische digitale Plattform Max hat bei Nutzern schnell an Popularität gewonnen und baut ihr Ökosystem öffentlicher Kanäle weiter aus. Nur zwei Wochen nachdem die Möglichkeit zur Erstellung von Kanälen für alle Nutzer freigeschaltet wurde, stieg deren Gesamtzahl um 30 Prozent auf 380.000. Dies zeigt, dass sich die Plattform nicht nur zu einem Kommunikationsmittel, sondern zu einem bedeutenden Informationsraum entwickelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Daten des Messengers ist das Interesse an öffentlichen Kanälen nicht nur bei Content-Erstellern, sondern auch bei einfachen Lesern hoch. Heute übersteigt die Zahl der Kanal-Abonnements insgesamt 285 Millionen. Diese Zahlen dienen als wichtiger Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit der Max-Plattform und die Aktivität der Nutzerbasis.

Neue Funktionen und technische Aspekte

Derzeit kann jeder Nutzer mit einer Digital ID seinen eigenen persönlichen Kanal erstellen. Der Komfort des Systems besteht darin, dass Besitzer von Android -Geräten den Kanal direkt in der mobilen App erstellen können. Für iPhone-Nutzer wird diese Funktion derzeit über die Webversion oder den Desktop-Client bereitgestellt. Der Prozess zur Kanalerstellung ist sehr einfach: Gehen Sie einfach in den Bereich "Chats", drücken Sie die "+"-Taste und folgen Sie den Anweisungen.

Max ist nicht nur eine Messaging-App, sondern ein umfassendes Ökosystem, das viele digitale Dienste integriert. Nutzer können persönliche und Gruppen-Chats, Audio- und Videoanrufe, Sprachnachrichten sowie die Möglichkeit zum Versand großer Dateien nutzen. Zudem sind Geldüberweisungen, Mini-Apps und verschiedene Chat-Bot-Dienste innerhalb der Plattform implementiert.

Wachstumsraten und Zukunftspläne

Stand Anfang Juni überstieg die Gesamtzahl der registrierten Nutzer auf der Max-Plattform 125 Millionen. Es ist erwähnenswert, dass die Funktion für öffentliche Kanäle derzeit im Testmodus läuft. Dennoch zeigt die Nutzeraktivität das Potenzial, mit großen Messengern wie Telegram zu konkurrieren.

Die Entwicklung solcher Plattformen könnte auch für Nutzer in Usbekistan interessant sein, da regionale Messenger häufig mit lokalen Diensten und Zahlungssystemen integriert sind. Es wird erwartet, dass die Max-Plattform in der nächsten Phase die volle Funktionalität für alle Betriebssysteme bereitstellen wird. Laut der Publikation ixbt.com arbeitet die Plattform daran, ihre Reichweite weiter auszubauen und neue Dienste hinzuzufügen.