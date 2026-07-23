Apple könnte iPhone-Funktionen bei Zahlungsverzug aus der Ferne einschränken

Apple bereitet einen neuen Kontrollmechanismus für Nutzer vor, die ihre Geräte über Ratenzahlungen oder Leasing erworben haben. Im Software-Code der Beta-Version von iOS 27 wurde entdeckt, dass das Smartphone in einen eingeschränkten Modus wechselt, falls der Kunde die monatliche Rate nicht rechtzeitig zahlt. Diese Funktion soll die finanzielle Stabilität des Unternehmens sichern und die Effizienz beim Forderungsmanagement steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von ixbt.com ist im System eine neue Komponente namens „App Managed Features“ aufgetaucht. Sie ermöglicht die Aktivierung des „Restricted Mode“ (eingeschränkter Nutzungsmodus). Sobald dieser Modus aktiviert wird, verliert der iPhone-Besitzer den Zugriff auf fast alle grundlegenden Funktionen des Geräts. Das Smartphone soll so lange in einem eingeschränkten Zustand bleiben, bis das Zahlungsproblem gelöst ist.

Was funktioniert im eingeschränkten Modus?

Der Analyse des Software-Codes zufolge kann der Nutzer im eingeschränkten Modus nur auf wenige ausgewählte Apps zugreifen. Dazu gehören der App Store (für die Aktualisierung von Zahlungs-Apps), Einstellungen, Wallet, Passwörter, Gesundheit, Uhr, Lupe und Bedienungshilfen. Es wird zudem davon ausgegangen, dass Notrufe und einige wichtige Benachrichtigungen weiterhin funktionieren, während Unterhaltungsfunktionen wie soziale Netzwerke, Spiele und die Kamera gesperrt werden könnten.

Darüber hinaus wurde in iOS 27 eine weitere Sicherheitsebene namens „Partner Finance Lock“ gefunden. Diese Komponente verhindert, dass das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, weiterverkauft oder in Einzelteile zerlegt wird. Dieser Mechanismus ist in das Find My-System integriert und schützt das Gerät vor unbefugter Nutzung, bis die Schulden vollständig beglichen sind.

Apple Upgrade Programm und neue Möglichkeiten

Laut Bloomberg steht diese Neuerung im Zusammenhang mit dem Apple Upgrade Programm, das in Zusammenarbeit mit dem Finanzdienstleister Klarna starten soll. Dieses Programm ermöglicht den Kauf von iPhone, iPad, Mac und Apple Watch Geräten über monatliche Abonnements oder Ratenzahlungen. Angesichts der hohen Nachfrage nach Apple-Produkten und der wachsenden Beliebtheit von Ratenzahlungsdiensten könnten solche strengen Kontrollmaßnahmen in Zukunft auch für lokale Einzelhändler als Vorbild dienen.

Bisher hat Apple die Existenz dieser Funktionen nicht offiziell bestätigt. Es ist zudem unklar, ab wie vielen Tagen Zahlungsverzug die Einschränkungen in Kraft treten und ob dieses System in der finalen Version von iOS 27 erhalten bleibt. Dennoch zeigt dieser Schritt des Unternehmens, dass Technologiegiganten bestrebt sind, ihre Ökosysteme auch finanziell vollständig zu kontrollieren.