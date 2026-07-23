Samsung смартфонлар оламида инқилоб қилди: Galaxy Z Фолд 8 расман тақдим этилди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги муҳандислик дурдонаси — Galaxy Z Фолд 8 буклама смартфонини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат бренд тарихидаги, балки бутун мобил саноатидаги энг юпқа ва енгил флагманлардан бирига айланиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, янги модел ўзининг аввалги авлодларидан тубдан фарқ қилувчи дизайн ва техник хусусиятларга эга бўлиб, бозордаги рақобатни янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг ташқи кўриниши сезиларли даражада ўзгарган: корпус янада кенгроқ ва квадрат шаклига яқин форматда ишланган. Қурилманинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг ўлчамларидир. Очиқ ҳолатда Galaxy Z Фолд 8 қалинлиги бор-йўғи 4,5 мм ни ташкил этади, вазни эса атиги 206 граммга тенг. Бу кўрсаткичлар буклама смартфонлар орасида рекорд даражадаги қулайликни таъминлайди ва уни оддий моноблок смартфонлар билан бир қаторга қўяди.
Янги материаллар ва экран технологиясиSamsung муҳандислари бу сафар экрандаги букланиш изини (қатламни) максимал даражада камайтиришга муваффақ бўлишди. Бунинг учун компания илк бор Флех Титаниум деб номланган инновацион материалдан фойдаланган. Ички 7,6 дюймли эгилувчан дисплей ушбу материал туфайли янада мустаҳкам ва текис кўринишга эга бўлди. Шунингдек, қурилма оқ рангли корпус ва замонавий қўшалоқ камера модули билан жиҳозланган.
Технологик жиҳатдан Galaxy Z Фолд 8 ўз тоифасидаги энг кучли процессорлар билан таъминланган. Комплект таркибида фойдаланувчилар Samsung брендига мансуб оригинал қувватлаш қурилмасини ҳам кўришлари мумкин. Бу эса сўнгги йилларда флагманлар қутисидан аксессуарларнинг олиб ташланиши фонида харидорлар учун кутилмаган ва ёқимли янгилик бўлди.
Apple билан бўлажак рақобатЭкспертларнинг фикрича, Galaxy Z Фолд 8 модели Apple компанияси томонидан 2026-йил сентябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган iPhone Ultra буклама смартфонига асосий рақиб бўлади. Миш-мишларга кўра, Apple қурилмаси 7,8 дюймли экранга эга бўлади ва айнан Samsung ўрнатган юқори стандартларга қарши курашади. Ҳозирда Samsung ўзининг Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделлари билан бозорда етакчиликни сақлаб қолишга интилмоқда.
Тақдимотдан сўнг дарҳол янги смартфонлар ва бренднинг ақлли соатлари учун айрим минтақаларда, жумладан Россия бозорида ҳам олдиндан буюртмалар қабул қилина бошланди. Ўзбекистон бозорига ушбу қурилмаларнинг кириб келиши яқин ҳафталар ичида кутилмоқда. Янги авлод Galaxy Z Фолд 8 нафақат технологик ишқибозлар, балки бизнес вакиллари учун ҳам энг жозибадор гаджетга айланиши шубҳасиз.
…