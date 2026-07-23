Samsung смартфонлар оламида инқилоб қилди: Galaxy Z Фолд 8 расман тақдим этилди

·38·Техно
Samsung смартфонлар оламида инқилоб қилди: Galaxy Z Фолд 8 расман тақдим этилди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги муҳандислик дурдонаси — Galaxy Z Фолд 8 буклама смартфонини расман намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат бренд тарихидаги, балки бутун мобил саноатидаги энг юпқа ва енгил флагманлардан бирига айланиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, янги модел ўзининг аввалги авлодларидан тубдан фарқ қилувчи дизайн ва техник хусусиятларга эга бўлиб, бозордаги рақобатни янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг ташқи кўриниши сезиларли даражада ўзгарган: корпус янада кенгроқ ва квадрат шаклига яқин форматда ишланган. Қурилманинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг ўлчамларидир. Очиқ ҳолатда Galaxy Z Фолд 8 қалинлиги бор-йўғи 4,5 мм ни ташкил этади, вазни эса атиги 206 граммга тенг. Бу кўрсаткичлар буклама смартфонлар орасида рекорд даражадаги қулайликни таъминлайди ва уни оддий моноблок смартфонлар билан бир қаторга қўяди.

Янги материаллар ва экран технологияси

Samsung муҳандислари бу сафар экрандаги букланиш изини (қатламни) максимал даражада камайтиришга муваффақ бўлишди. Бунинг учун компания илк бор Флех Титаниум деб номланган инновацион материалдан фойдаланган. Ички 7,6 дюймли эгилувчан дисплей ушбу материал туфайли янада мустаҳкам ва текис кўринишга эга бўлди. Шунингдек, қурилма оқ рангли корпус ва замонавий қўшалоқ камера модули билан жиҳозланган.

Технологик жиҳатдан Galaxy Z Фолд 8 ўз тоифасидаги энг кучли процессорлар билан таъминланган. Комплект таркибида фойдаланувчилар Samsung брендига мансуб оригинал қувватлаш қурилмасини ҳам кўришлари мумкин. Бу эса сўнгги йилларда флагманлар қутисидан аксессуарларнинг олиб ташланиши фонида харидорлар учун кутилмаган ва ёқимли янгилик бўлди.

Apple билан бўлажак рақобат

Экспертларнинг фикрича, Galaxy Z Фолд 8 модели Apple компанияси томонидан 2026-йил сентябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган iPhone Ultra буклама смартфонига асосий рақиб бўлади. Миш-мишларга кўра, Apple қурилмаси 7,8 дюймли экранга эга бўлади ва айнан Samsung ўрнатган юқори стандартларга қарши курашади. Ҳозирда Samsung ўзининг Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra моделлари билан бозорда етакчиликни сақлаб қолишга интилмоқда.

Тақдимотдан сўнг дарҳол янги смартфонлар ва бренднинг ақлли соатлари учун айрим минтақаларда, жумладан Россия бозорида ҳам олдиндан буюртмалар қабул қилина бошланди. Ўзбекистон бозорига ушбу қурилмаларнинг кириб келиши яқин ҳафталар ичида кутилмоқда. Янги авлод Galaxy Z Фолд 8 нафақат технологик ишқибозлар, балки бизнес вакиллари учун ҳам энг жозибадор гаджетга айланиши шубҳасиз.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонТехнологияApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

App Store ва Google Playдаги тақиқлар: Россия сервисларига талаб кескин ортдиApp Store ва Google Playдаги тақиқлар: Россия сервисларига талаб кескин ортдиБугун, 09:58Катта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришдиКатта адрон коллайдери янгиланди: СEРН рекорд даражадаги қувватга эришдиБугун, 08:24Сунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютериСунъий интеллект учун махсус: Дунёдаги илк 192 GB оператив хотирали Фрамеворк компьютериБугун, 07:51АҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунландиАҚШда Кронос ММР микроядро реактори лойиҳасининг муҳим босқичи якунландиБугун, 07:24Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиЭмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиБугун, 06:23Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларSamsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликларБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда