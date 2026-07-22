Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагман
Жанубий Кореянинг Samsung техногиганти ўзининг буклама смартфонлар қаторидаги энг кутилган ва инновацион қурилмаси — Galaxy Z Фолд 8 моделини расман намойиш этди. Ушбу янги флагман нафақат техник хусусиятлари, балки бутунлай ўзгарган ташқи кўриниши ва фойдаланиш қулайлиги билан аввалги авлодлардан тубдан фарқ қилади. Қурилма ихчамлик ва қувват ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолган ҳолда, фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда мутлақо янги тажрибани вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Galaxy Z Фолд 8 моделининг энг эътиборли жиҳати унинг нисбатларидир. ixbt.com маълумотига кўра, ташқи экран 10:16 нисбатда ишланган бўлиб, бу мессенжерларда мулоқот қилиш, ижтимоий тармоқларни кўздан кечириш ва қисқа видеоларни томоша қилиш учун одатий смартфонлар каби қулай форматни таъминлайди. Асосий ички дисплей эса очилган ҳолатда 4:3 нисбатга эга бўлади. Таъкидлаш жоизки, худди шундай экран нисбатлари келажакда кутилаётган iPhone Ultra моделида ҳам қўлланилиши тахмин қилинмоқда.
Енгил корпус ва мустаҳкам Флех Титаниум технологиясиSamsung муҳандислари ушбу моделда вазн ва қалинлик масаласига алоҳида урғу беришган. Galaxy Z Фолд 8 сериядаги энг енгил қурилмага айланди — унинг вазни бор-йўғи 201 граммни ташкил этади. Корпус қалинлиги букланган ҳолатда 9,7 мм, очилганда эса атиги 4,5 мм экани фойдаланувчи учун смартфонни чўнтакда олиб юришни анча осонлаштиради. Бундай натижага янги Флех Титаниум технологияси ёрдамида эришилди.
Дисплей конструкциясида титан элементларидан фойдаланилгани корпуснинг мустаҳкамлигини камайтирмасдан, уни янада ингичка қилиш имконини берди. Шунингдек, компания букланиш механизмини (шарнир) қайта ишлаб чиқиб, уни оптималлаштирди. Натижада смартфонни очиш ва ёпиш жараёни янада силлиқ ва ишончли кўринишга келган. Бу эса буклама экранларнинг узоқ муддат хизмат қилишини таъминловчи муҳим омиллардан биридир.
Экран имкониятлари ва техник қувватСмартфоннинг ички 7,6 дюймли Дйнамик AMOLED 2X дисплейи ҚХГА+ рухсатига эга бўлиб, 1 дан 120 Hz гача адаптив янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Висион Боостер технологияси ва 3000 нитгача етадиган ёрқинлик туфайли қуёш нури остида ҳам тасвир аниқ кўринади. Ташқи экран эса 5,5 дюймли бўлиб, у ҳам 120 Hz частотада ишлайди. Қурилма марказида энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy процессори жойлашган.
Хотира конфигурациялари фойдаланувчи эҳтиёжига қараб бир неча вариантда таклиф этилади: 12/256 GB, 12/512 GB ва энг юқори 16 GB/1 TB талқини. Камера тизими иккита 50 мегапикселли модулдан иборат бўлиб, улар кенг бурчакли ва ўта кенг бурчакли суратга олиш имконини беради. Қурилма Android 17 операцион тизими ва One UI 9 қобиғи бошқарувида ишлайди.
Автономлик масаласида ҳам сезиларли ўзгаришлар мавжуд:
- 4800 мА/соат сиғимли аккумулятор;
- 45 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш;
- 20 В гача бўлган сиmsиз қувватлаш;
- Тескари сиmsиз қувватлаш функцияси.
…