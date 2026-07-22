Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагман

·34·Техно
Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагман

Жанубий Кореянинг Samsung техногиганти ўзининг буклама смартфонлар қаторидаги энг кутилган ва инновацион қурилмаси — Galaxy Z Фолд 8 моделини расман намойиш этди. Ушбу янги флагман нафақат техник хусусиятлари, балки бутунлай ўзгарган ташқи кўриниши ва фойдаланиш қулайлиги билан аввалги авлодлардан тубдан фарқ қилади. Қурилма ихчамлик ва қувват ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолган ҳолда, фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда мутлақо янги тажрибани вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Galaxy Z Фолд 8 моделининг энг эътиборли жиҳати унинг нисбатларидир. ixbt.com маълумотига кўра, ташқи экран 10:16 нисбатда ишланган бўлиб, бу мессенжерларда мулоқот қилиш, ижтимоий тармоқларни кўздан кечириш ва қисқа видеоларни томоша қилиш учун одатий смартфонлар каби қулай форматни таъминлайди. Асосий ички дисплей эса очилган ҳолатда 4:3 нисбатга эга бўлади. Таъкидлаш жоизки, худди шундай экран нисбатлари келажакда кутилаётган iPhone Ultra моделида ҳам қўлланилиши тахмин қилинмоқда.

Енгил корпус ва мустаҳкам Флех Титаниум технологияси

Samsung муҳандислари ушбу моделда вазн ва қалинлик масаласига алоҳида урғу беришган. Galaxy Z Фолд 8 сериядаги энг енгил қурилмага айланди — унинг вазни бор-йўғи 201 граммни ташкил этади. Корпус қалинлиги букланган ҳолатда 9,7 мм, очилганда эса атиги 4,5 мм экани фойдаланувчи учун смартфонни чўнтакда олиб юришни анча осонлаштиради. Бундай натижага янги Флех Титаниум технологияси ёрдамида эришилди.

Дисплей конструкциясида титан элементларидан фойдаланилгани корпуснинг мустаҳкамлигини камайтирмасдан, уни янада ингичка қилиш имконини берди. Шунингдек, компания букланиш механизмини (шарнир) қайта ишлаб чиқиб, уни оптималлаштирди. Натижада смартфонни очиш ва ёпиш жараёни янада силлиқ ва ишончли кўринишга келган. Бу эса буклама экранларнинг узоқ муддат хизмат қилишини таъминловчи муҳим омиллардан биридир.

Экран имкониятлари ва техник қувват

Смартфоннинг ички 7,6 дюймли Дйнамик AMOLED 2X дисплейи ҚХГА+ рухсатига эга бўлиб, 1 дан 120 Hz гача адаптив янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Висион Боостер технологияси ва 3000 нитгача етадиган ёрқинлик туфайли қуёш нури остида ҳам тасвир аниқ кўринади. Ташқи экран эса 5,5 дюймли бўлиб, у ҳам 120 Hz частотада ишлайди. Қурилма марказида энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy процессори жойлашган.

Хотира конфигурациялари фойдаланувчи эҳтиёжига қараб бир неча вариантда таклиф этилади: 12/256 GB, 12/512 GB ва энг юқори 16 GB/1 TB талқини. Камера тизими иккита 50 мегапикселли модулдан иборат бўлиб, улар кенг бурчакли ва ўта кенг бурчакли суратга олиш имконини беради. Қурилма Android 17 операцион тизими ва One UI 9 қобиғи бошқарувида ишлайди.

Автономлик масаласида ҳам сезиларли ўзгаришлар мавжуд:

  • 4800 мА/соат сиғимли аккумулятор;
  • 45 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш;
  • 20 В гача бўлган сиmsиз қувватлаш;
  • Тескари сиmsиз қувватлаш функцияси.
Galaxy Z Фолд 8 замонавий 5G, Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6.0 алоқа стандартларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, у IP48 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Смартфон лаванда, графит ва крем рангларида сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Ушбу янгилик Samsung компаниясининг буклама қурилмалар бозоридаги етакчилигини мустаҳкамлаш йўлидаги навбатдаги катта қадами бўлиши шубҳасиз.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиB2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:52Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиҚурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:29Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Бугун, 18:28Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиАвиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 18:22NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиNVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда